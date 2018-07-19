Киеву предсказали мусорный апокалипсис

МОСКВА , 19 июл — РИА Новости . Под Киевом назревает крупная экологическая катастрофа из-за мусора, заявил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко в интервью изданию «Обозреватель».

Как сообщается, Подгорцевский полигон твердых бытовых отходов под столицей Украиной , который функционирует уже более 30 лет. За все время на свалке накопилось более десяти миллионов тонн отходов, высота мусорного слоя поднялась до 90 метров, что равняется высоте 27-этажного дома. Площадь свалки на данный момент составляет 63,7 гектара.

Борейко выразил опасения, что из-за отсутствия бетонного каркаса просачивающийся через отходы дождь попадает в подземные воды, отравляют их.

"В ней (дождевой воде. — Прим. ред.) содержатся различные кислоты, щелочи, вредные микробы, нефтепродукты, тяжёлые металлы и тому подобное. По сути, это экологическая катастрофа радиусом 10-15 километров вокруг свалки", — заявил эксперт.

Он также добавил, что грунтовая дамба, окружающая свалку, может не выдержать, и тогда масштабы экологической катастрофы будут значительно больше.

Отмечается также, что после многократных обращений районной и сельской властей к Киеву с просьбой решить проблему свалки, в октябре 2016 года Киевский горсовет официально признал, что на полигоне существует вероятная угроза возникновения ЧС. В связи с этим администрация города постановила полностью закрыть свалку с первого октября 2018 года. Экологи рекомендуют либо создать новый полигон, оборудованный в соответствии с природоохранным законодательством, либо открыть завод по переработке отходов, однако, по словам главы Подгорцевского сельсовета, Киев не делает никаких движений ни в направлении строительства завода, ни в направлении поиска альтернатив полигону.