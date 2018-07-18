Политолог призвал подумать о новых форматах взаимодействия России с НАТО

По его словам, в настоящее время процесс возобновления работы Совета Россия-НАТО идет медленно, тяжело из-за понятных бюрократических процессов, тех решений, которые были приняты, из-за боязни проявить слишком большую гибкость и возможности неправильной интерпретации этой гибкости с той и другой стороны.

"Мы говорили о том, что если у нас в силу объективных причин Совет Россия-НАТО разворачивается сейчас очень медленно, то мы должны подумать о других форматах. Может быть, о создании какой-нибудь группы ad hoc (узкоспециализированной — ред.), которая могла бы дополнить работу совета там, где пока что он не может работать на полную мощность", — сказал Кортунов в ходе круглого стола в МИА «Россия сегодня».

НАТО. "Конечно, надо учитывать и потенциал других институтов", — отметил он, добавив, что также необходимо не быть заложниками единого формата взаимодействия России

Говоря о принятой декларации на саммите НАТО, в которой затрагивается Россия, эксперт отметил, что не стоит переоценивать ее значение.

Немалая часть пунктов согласованной лидерами НАТО по итогам саммита 11-12 июля декларации оказалась посвященной РФ. С одной стороны, заявлялась готовность к налаживанию диалога, с другой — содержались обвинения в провокационной военной деятельности, попыткам разобщить союзников и бросить вызов международному порядку.