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В Госдуме предложили контролировать расходы госкорпораций
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В Госдуме предложили контролировать расходы госкорпораций 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Фракция КПРФ предложила ввести парламентский контроль за деятельностью государственных корпораций и компаний. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрела в первом чтении.
По словам автора инициативы, первого зампреда Комитета Госдумы по делам национальностей Валерия Рашкина, закон о парламентском контроле предусматривает контроль в сфере бюджетных правоотношений. Таким образом обеспечивается участие парламентариев в текущем проектировании бюджетных отношений.
«Вместе с тем анализ правоприменительной практики показывает, что из поля зрения парламентского контроля необоснованно выпадает деятельность организаций с госучастием, оказывающих значительное влияние на экономическую жизнь страны и распоряжающихся значительным объёмом финансовых средств», — сказал депутат.
По его мнению, одним из вариантов решения этой проблемы является введение парламентского контроля за их деятельностью.
Законопроектом предлагается ввести контроль за финансовым планированием компаний, в капитале которых доля государства превышает 30 процентов. В этом случае документ коснётся всех госкорпораций и гокомпаний и их деятельность станет более прозрачной. В соответствии с законопроектом, они должны будут предоставлять свои финансовые планы на рассмотрение Госдумы.
Правительство и большинство депутатов не поддержали инициативу.
Первый зампред Комитета по контролю и Регламенту Валерий Иванов отметил, что Счётная палата привлекается к осуществлению парламентского контроля в сфере бюджетных отношений. Она же контролирует расходы госкорпораций. Годовой отчёт о выполнении стратегии деятельности организации ежегодно публикуется на сайте госкорпораций.
Комитет Госдумы по контролю и Регламенту считает нормы законопроекта избыточными.
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