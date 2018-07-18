В Госдуме предложили контролировать расходы госкорпораций

Фракция КПРФ предложила ввести парламентский контроль за деятельностью государственных корпораций и компаний. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрела в первом чтении.

По словам автора инициативы, первого зампреда Комитета Госдумы по делам национальностей Валерия Рашкина , закон о парламентском контроле предусматривает контроль в сфере бюджетных правоотношений. Таким образом обеспечивается участие парламентариев в текущем проектировании бюджетных отношений.

«Вместе с тем анализ правоприменительной практики показывает, что из поля зрения парламентского контроля необоснованно выпадает деятельность организаций с госучастием, оказывающих значительное влияние на экономическую жизнь страны и распоряжающихся значительным объёмом финансовых средств», — сказал депутат.

По его мнению, одним из вариантов решения этой проблемы является введение парламентского контроля за их деятельностью.

Законопроектом предлагается ввести контроль за финансовым планированием компаний, в капитале которых доля государства превышает 30 процентов. В этом случае документ коснётся всех госкорпораций и гокомпаний и их деятельность станет более прозрачной. В соответствии с законопроектом, они должны будут предоставлять свои финансовые планы на рассмотрение Госдумы.

Правительство и большинство депутатов не поддержали инициативу.

Первый зампред Комитета по контролю и Регламенту Валерий Иванов отметил, что Счётная палата привлекается к осуществлению парламентского контроля в сфере бюджетных отношений. Она же контролирует расходы госкорпораций. Годовой отчёт о выполнении стратегии деятельности организации ежегодно публикуется на сайте госкорпораций.

Комитет Госдумы по контролю и Регламенту считает нормы законопроекта избыточными.