Посетителям парка «Кузьминки» покажут разницу между «фоткой» и «фотографией»

Участники мастер-класса по фотоискусству в воскресенье, 22 июля, в парке «Кузьминки» смогут на собственном опыте прочувствовать разницу между «фоткой» и «фотографией». Как сообщили в администрации парка, на мастер-классе «Как фотографировать людей красиво» от фотошколы «Путь к Славе» можно будет попробовать себя в роли как профессионального фотографа, так и модели.

Мастер-класс пройдет в актовом зале (вблизи здания администрации) по адресу: улица Кузьминский парк, дом 1, стр. 2. Начало в 15.00.

Для участия необходима предварительная регистрация по телефону 8 (916) 778-54-95 или по почте: Nesmetnoff@mail.ru. (ис)