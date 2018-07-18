Заммэра Москвы рассказал, какой урон нанесли болельщики центру столицы

Пётр Бирюков. Массовое скопление болельщиков в центре столицы во время проведения чемпионата мира по футболу — 2018 не могло не сказаться на сохранности инфраструктуры: фанаты сломали сотни лавочек и уносили с собой осветительные лампочки, рассказал в эфире Радио « Комсомольская правда » заммэра Москвы

«Так, в центре города было поломано примерно шестьсот скамеек. А на самых популярных у болельщиков улицах — Никольской и Большой Дмитровке — болельщики уносили с собой светодиодные лампочки с рисунками зверей и птиц», — заявил Бирюков.

Однако столичные коммунальные службы оперативно восстанавливали ущерб, отметил чиновник. По его словам, несмотря на некоторые трудности, серьёзного урона московской инфраструктуре гости турнира не нанесли.

При этом установленное специально к футбольному празднику освещение останется в городе и после мундиаля — его будут использовать при проведении фестивалей. А вот экраны, на которых транслировались матчи ЧМ, будут демонтированы.

Чемпионат мира по футболу — 2018 проходил в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля.