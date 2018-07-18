Посетители Лефортовского парка обнаружили в пруду мертвых рыб и уток

«На прудах в Лефортовском парке пытались установить фонтаны. Вырубили молодые деревья, утопили в пруду какие-то конструкции неизвестного состава и назначения», — рассказала депутат совета депутатов Лефортово Александра Андреева.

По словам москвички Ольги Березиной, в пруду сейчас нет ни одной живой утки.

«На прудах у забора Яузы в последний месяц можно было часто наблюдать погибшую рыбу и резкие запахи. Вчера и сегодня увиденное на одном только берегу подвергло в шок и тревогу — к берегу прибило трупы уток и рыб в большом количестве. Я такого не помню, чтобы наши пруды и без уток. Ни одного рыбака на берегу. Вокруг сидят отдыхающие, собаки купаются и пьют, дети ноги мочат», — написала она на своей странице в фейсбуке, приложив фото.

О реакции экологов и надзорных служб пока неизвестно.

Фото: страница Ольги Березиной в фейсбуке