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Посетители Лефортовского парка обнаружили в пруду мертвых рыб и уток
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Посетители Лефортовского парка обнаружили в пруду мертвых рыб и уток 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«На прудах в Лефортовском парке пытались установить фонтаны. Вырубили молодые деревья, утопили в пруду какие-то конструкции неизвестного состава и назначения», — рассказала депутат совета депутатов Лефортово Александра Андреева.
По словам москвички Ольги Березиной, в пруду сейчас нет ни одной живой утки.
«На прудах у забора Яузы в последний месяц можно было часто наблюдать погибшую рыбу и резкие запахи. Вчера и сегодня увиденное на одном только берегу подвергло в шок и тревогу — к берегу прибило трупы уток и рыб в большом количестве. Я такого не помню, чтобы наши пруды и без уток. Ни одного рыбака на берегу. Вокруг сидят отдыхающие, собаки купаются и пьют, дети ноги мочат», — написала она на своей странице в фейсбуке, приложив фото.
О реакции экологов и надзорных служб пока неизвестно.
Фото: страница Ольги Березиной в фейсбуке
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