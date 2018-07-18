И «Зверь» не страшен: западные СМИ назвали «Кортеж» оружием

Впервые президент России прибыл на официальные мероприятия на автомобиле отечественного производства.

Владимир Путин , передвигаясь на лимузине, выпущенном в собственной стране, демонстрирует промышленную мощь России , что таким образом превращает «Кортеж» в политическое оружие, полагает BFM TV.

Саммит в Хельсинки , по мнению зарубежных СМИ, был больше похож на «выставку автомобилей», при этом впервые президент России был доставлен к месту проведения мероприятий на своем новом официальном автомобиле Aurus Senat. Между тем лидер США Дональд Трамп прибыл на саммит в Хельсинки на своем бронированном лимузине Cadillac по прозвищу «Зверь».

Задача по созданию отечественного автомобиля премиум-класса поставили перед научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом НАМИ. Так на свет появилась марка Aurus. Результатом кропотливого труда ее инженеров стал президентский лимузин Aurus Senat. Помимо него предполагается создать еще внедорожник, седан и минивэн.

Компания не планирует останавливаться на производстве штучных экземпляров. К 2020 году предполагает сбыть пять тысяч автомобилей. Российский производитель обещает, что его продукция составит конкуренцию таким маркам как Rolls-Royce и Bentley. Правда, стоить отечественные автомобили будут дешевле.