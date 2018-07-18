В Тверской области строится распределительный центр для отгрузки сельскохозяйственной продукции

В Конаковском районе Тверской области строится распределительный центр на базе Дмитрогорского мясоперерабатывающего завода площадью около 4,5 тыс. квадратных метров. Он позволит оптимизировать логистику внутреннего товарооборота, повысить скорость отгрузки продукции. Ввод в эксплуатацию запланирован осенью 2018 года.

Сейчас на объекте завершили монтаж сэндвич-панелей, прокладку внутрикорпусных сетей. Устанавливаются окон, ведется армирование плиты пола. В ближайших планах — начало работ по внешнему благоустройству территории.

Необходимость расширения складских помещений вызвана ростом объемов производства Дмитрогорского мясоперерабатывающего завода. Распределительный центр будет обслуживать клиентскую базу в Конаковском и Дубнинском район Тверской области и Дубнинском районе московского региона. Также здесь будет формироваться распределительный центр Группы компаний «Агропромкомплектация», откуда будут осуществляться прямые отгрузки в Московскую область , что позволит эффективно осуществлять поставки в крупные распределительные центры федеральных сетевых ритейлеров.

В отчете Законодательному Собранию Тверской области губернатор Игорь Руденя отметил, что в регионе сохраняются позитивные тенденции в сельском хозяйстве.

— В 2017 году рост производства продукции в отрасли составил 4,5%. Положительная динамика обусловлена увеличением показателей в животноводстве. Общий объём финансирования регионального агропромышленного комплекса за счёт средств областного и федерального бюджетов увеличился почти в два раза и составил 3,2 млрд рублей.

На повышение продуктивности в молочном скотоводстве в этом году в регионе заложено порядка 106,5 млн рублей средств федерального и областного бюджета — на 34% больше, чем в прошлом. В два раза, до 12 тыс. рублей за 1 га, увеличен размер субсидий для предприятий, занимающихся выращиванием льна-долгунца.

По прогнозам Министерства сельского хозяйства Тверской области, объёмы производства продукции АПК в этом году составят в денежном выражении 39,9 млрд рублей — на 2,4 млрд рублей больше, чем в 2017-м.

Планируется, что росту показателей в животноводстве будет способствовать реализация 14 крупных инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более 25 млрд рублей в сфере свиноводства, мясного и молочного животноводства, производстве колбасных изделий и комбикормов, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.