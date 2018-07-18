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Посол заявил о сокращении числа рабочих из КНДР в России на 50%
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Посол заявил о сокращении числа рабочих из КНДР в России на 50% 

Газета.Ru 1 час назад
В России в два раза уменьшилось число рабочих из Северной Кореи, заявил российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора, передает РИА «Новости».
"Сейчас существенно сократилось число северокорейских рабочих в нашей стране. Думаю, произошло двукратное падение, и этот процесс продолжается", — сказал Мацегора.
По его словам, в случае, «если ничего не изменится», то все севрокорейские рабочие будут вынуждены покинуть Россию к 29 ноября 2019 года. Дипломат подчеркнул, что российская сторона выполняет все решения Совета Безопасности ООН точно и без задержки.
Ранее Мацегора заявил, что объем поставок нефтепродуктов из России в КНДР составляет 200-400 тонн в месяц.
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