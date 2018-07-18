Посол заявил о сокращении числа рабочих из КНДР в России на 50%

"Сейчас существенно сократилось число северокорейских рабочих в нашей стране. Думаю, произошло двукратное падение, и этот процесс продолжается", — сказал Мацегора.

По его словам, в случае, «если ничего не изменится», то все севрокорейские рабочие будут вынуждены покинуть Россию к 29 ноября 2019 года. Дипломат подчеркнул, что российская сторона выполняет все решения Совета Безопасности ООН точно и без задержки.

Ранее Мацегора заявил, что объем поставок нефтепродуктов из России в КНДР составляет 200-400 тонн в месяц.