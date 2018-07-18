Площадка на Зои и Александра Космодемьянских вновь стала комфортной для детских игр

Поврежденное резиновое покрытие восстановили на одной из детских площадок в Войковском. На проблему ранее обратил внимание один из жителей района: свое сообщение он оставил на портале «Наш город». Работы провели по адресу: улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 18, корпус 2.

После ремонта перед заявителем отчиталась глава управы района Лариса Осипова.

«Сообщаю, что работы по ремонту качелей (восстановление кожуха) и восстановлению резинового покрытия выполнены», — говорится в сообщении за подписью Осиповой.

Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после регистрации. (ео)