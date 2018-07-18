Чебаркуль: жаркое лето политических интриг

Затишье перед бурей

В настоящее время депутаты Собрания Чебаркульского городского округа находятся на летних каникулах. Впрочем, это только кажущееся затишье. Народные избранники строят планы по «взятию» местной мэрии, а точнее смены власти в городе.

«Мы думаем над тем, чтобы инициировать отставку главы города Сергея Ковригина. Скорее всего, сделаем это на первом же заседании Собрания после каникул», — сообщил «ФедералПресс» депутат Александр Кузнецов

Впрочем, эту идею хоть и поддерживают многие депутаты, но готовы на конкретные действия далеко не все, понимая степень ответственности и сложность последствий этого шага.

«Действующий глава города — мой одноклассник. Меня много не устраивает в его работе, но альтернативы я пока не вижу в городе, — прокомментировал депутат Николай Башкирцев. –Некоторые кадровые решения и в целом политика главы вызывают много вопросов, а позитива и изменений пока не предвидится. Проблемы системные: идет постоянная ротация начальников управлений, заместителей главы, есть уголовные дела. Новому человеку всегда нужно время, чтобы вникнуть в работу, а решение проблем откладывается. Кроме того, администрация не настроена на работу с людьми, а главный принцип — первым делом отказать заявителю и отправить в суд. Много хозяйственных просчетов, прежде всего по линии ЖКХ. Например, решили сделать улицу Ленина. Когда начали работу, оказалось, что проекта нет, еще чего-то нет. И эта неэффективность системная. Мы постоянно об этом говорим. Мы понимаем, что революции не приводят к хорошему. Кто бы ни пришел, он будет один против системы. Нужна качественная команда, нужна поддержка главы».

Не налажены или растеряны и связи с бизнесом, сетуют депутаты. По их наблюдениям, в городе довольно много неравнодушных предпринимателей, готовых помогать муниципалитету. «Нужна воля руководителя, который вышел бы с конкретными инициативами. Это могло бы делаться более эффективно. Это упрек не конкретно главе города, а в целом команде руководителей», — добавляет Башкирцев.

Этот факт подтверждает и простое изучение сайта администрации Чебаркульского городского округа. В настоящее время только среди заместителей главы города сразу два сотрудника, работающих в статусе исполняющих обязанности: это зам по имущественным и земельным отношениям Светлана Барышникова и зам по городскому хозяйству — Юрий Заневский. Последнему, к слову, злые языки приписывают амбиции занять кресло главы. Депутаты с ноября прошлого года отказываются согласовать его назначение даже в должности вице-мэра, считая чужаком, ведь он не так давно переехал из Агаповского района.

«Это может быть эмоциональная выходка»

Глава Чебаркульского городского округа Сергей Ковригин пояснил «ФедералПресс», что ему не известно об инициативе местных депутатов внести на рассмотрение Собрания вопрос об удалении главы муниципального образования в отставку. Он не исключил, что причина появления подобной информации может быть в личных обидах депутатов.

«Это может быть эмоциональная выходка, кто-то может встать на собрании депутатов и сказать «Давайте сделаем так!» Что тут комментировать? У нас с депутатами непростые отношения, но рассматриваю это как рабочий процесс. Никогда не бывает идеальной ситуации. У кого-то есть обиды, у кого-то их нет, поэтому разное может быть. Я считаю, что объективных нет причин», — прокомментировал информацию Ковригин.

Эмоциональный фактор при принятии депутатами решений полностью исключать нельзя. Не так давно городская администрация расторгла контракт с Александром Кузнецовым, который являлся директором созданного при его участии МКУ «Благоустройство». Депутат был уволен в одностороннем порядке по решению работодателя и не смог оспорить его в городском суде. В настоящее время Кузнецов готовит апелляцию в областной суд и надеется вернуть свою должность. Он считает, что это — месть за «двойку», которую он вместе с еще несколькими депутатами поставил за отчет главы города по итогам работы в 2017 году.

Дурной пример заразителен

Чебаркульские депутаты не отрицают, что опасаются повторения миасского сценария. В соседнем городе, напомним, ушел в отставку Геннадий Васьков , который вскоре был арестован в рамках уголовного дела, связанного с выкупом за бюджетные деньги частного детского сада по завышенной цене. После на конкурс по определению нового градоначальника заявились 10 человек, но 8 из них не прошли отбор конкурной комиссии, а из двоих оставшихся никто не набрал нужного количества голосов. В Юрюзани депутаты после двух «неудов» главе отправили его в отставку. В настоящее время Сергей Замятин планирует обжаловать это решение в суде.

«В Чебаркуле непростая ситуация, противостояние между Ковригиным и депутатским корпусом длится достаточно долго, — напомнил политолог Александр Мельников . — Депутаты признавали работу Ковригина неудовлетворительной, не принимали его отчет. А мы знаем по примеру других территорий, что механизм снятия мэров уже опробирован. Плюс там были уже проблемы с неутверждением мэров. В Чебаркуле в этом смысле процедура уникальная — на это требуется согласие депутатского корпуса. Возможно, что вдохновившись примером других муниципалитетов, чебаркульские депутаты тоже попробуют через нынешнюю систему местного самоуправления реализовать свои возможности, в том числе и укрепить личные позиции путем снятия главы. До сих пор мы не увидели ни одного примера, где бы затяжная война между мэром и депутатами приводила к решению проблем территории, ее развитию, к каким-то полезным последствиям. Как правило, начинается долгое тушение пожара, подключение областного политического блока. Кандидаты-сменщики, как правило, не устраивают депутатов».

Отметим, ближайшая депутатская сессия в Чебаркуле состоится уже в начале августа. В городе говорят, что этот период будет богат на политические события.