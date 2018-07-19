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Владимир Литовский рассказал жителям Отрадного о работе по выявлению фактов незаконной сдачи квартир
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Владимир Литовский рассказал жителям Отрадного о работе по выявлению фактов незаконной сдачи квартир 

Управа района Отрадное 59 минут назад
Фото: Управа района Отрадное
В Отрадном состоялась традиционная встреча главы управы Владимира Литовского с жителями. Ее провели в минувшую среду, 18 июля. Основной темой встречи стало проведение работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений.
После доклада, с которым выступил заместитель главы управы по работе с населением Андрей Болнокин, все желающие смогли задать вопросы главе управы.
Отметим, что в этот раз встреча проходила в актовом зале одного из зданий школы № 950, которое находится по адресу улица Отрадная, 11. О дате и времени следующей встречи будет сообщено дополнительно. (мю)
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