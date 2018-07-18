В волгоградском комитете экологии обсудят итоги работы за шесть месяцев

25 июля в комитете природных ресурсов Волгоградской области состоится публичное обсуждение результатов работы государственного надзора за шесть месяцев текущего года.

По данным пресс-службы облкомприроды, на заседание приглашены представители областной и природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, общественных движений и организаций. Инспекторы комитета предоставят информацию о наиболее частых нарушениях законодательства в сфере охраны окружающей среды, лесного и охотничьего хозяйства. Публичные слушания состоятся 25 июля в 10 часов по адресу: проспект Ленина, 102, актовый зал (цокольный этаж). Для представителей любых организаций и предприятий, индивидуальных предпринимателей вход свободный.