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В волгоградском комитете экологии обсудят итоги работы за шесть месяцев
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В волгоградском комитете экологии обсудят итоги работы за шесть месяцев 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
25 июля в комитете природных ресурсов Волгоградской области состоится публичное обсуждение результатов работы государственного надзора за шесть месяцев текущего года.
По данным пресс-службы облкомприроды, на заседание приглашены представители областной и природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, общественных движений и организаций. Инспекторы комитета предоставят информацию о наиболее частых нарушениях законодательства в сфере охраны окружающей среды, лесного и охотничьего хозяйства. Публичные слушания состоятся 25 июля в 10 часов по адресу: проспект Ленина, 102, актовый зал (цокольный этаж). Для представителей любых организаций и предприятий, индивидуальных предпринимателей вход свободный.
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