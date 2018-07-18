В Белгороде пройдет Digital Meetup

23 июля в 18:30 в event-зоне БП «Контакт» состоится открытая встреча, где специалисты в области интернет-маркетинга поделятся эффективными инструментами продвижения. Организатор встречи — IT-кластер Белгородской области

На мероприятии будут обсуждать поисковую оптимизацию, стратегии развития бизнеса в соцсетях и мессенджерах, а также создание видеоконтента. Участники узнают, можно ли самостоятельно оптимизировать сайт, как войти в топ-10 поисковика, какие задачи сегодня решают социальные сети и как создать контент, привлекающий подписчиков.

Спикеры вечера:

— Дмитрий Лимонов, руководитель digital-агентства «Продвижение», расскажет о базовых понятиях SEO, эффективных инструментах поискового продвижения, стратегиях получения трафика и клиентов, опишет ошибки и способы их решения;

Андрей Никитин , маркетолог компании «Оранжевый остров», расскажет об основных сценариях использования социальных сетей в небольших компаниях, а также затронет вопросы производства и распространения контента;

Владимир Корнев , создатель телеграм-канала « Белгород № 1», администратор сообщества «Белгород — это интересно», поделится опытом позиционирования бренда в соцсетях, создании нового канала для города, на что следует обратить внимание и каких ошибок избегать, чтобы не облажаться при этом;

— Алексей Лужецкий, руководитель студии креативного видео Luzhetsky Studio, расскажет, как видеоконтент влияет на продажи и узнаваемость компании, поделится особенностями ведения канала на Youtube и созданием видео для разных соцсетей.

Будет полезно:

— начинающим digital-специалистам, которые хотят учиться у лучших;

— владельцам малого бизнеса, желающим продвигать свой проект в социальных сетях, а также всем, кому интересны новые темы и проекты

Участие бесплатное, регистрация обязательна по ссылке, которая есть в группе мероприятия.