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В Белгороде пройдет Digital Meetup
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В Белгороде пройдет Digital Meetup 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
23 июля в 18:30 в event-зоне БП «Контакт» состоится открытая встреча, где специалисты в области интернет-маркетинга поделятся эффективными инструментами продвижения. Организатор встречи — IT-кластер Белгородской области.
На мероприятии будут обсуждать поисковую оптимизацию, стратегии развития бизнеса в соцсетях и мессенджерах, а также создание видеоконтента. Участники узнают, можно ли самостоятельно оптимизировать сайт, как войти в топ-10 поисковика, какие задачи сегодня решают социальные сети и как создать контент, привлекающий подписчиков.
Спикеры вечера:
— Дмитрий Лимонов, руководитель digital-агентства «Продвижение», расскажет о базовых понятиях SEO, эффективных инструментах поискового продвижения, стратегиях получения трафика и клиентов, опишет ошибки и способы их решения;
Андрей Никитин, маркетолог компании «Оранжевый остров», расскажет об основных сценариях использования социальных сетей в небольших компаниях, а также затронет вопросы производства и распространения контента;
Владимир Корнев, создатель телеграм-канала «Белгород № 1», администратор сообщества «Белгород — это интересно», поделится опытом позиционирования бренда в соцсетях, создании нового канала для города, на что следует обратить внимание и каких ошибок избегать, чтобы не облажаться при этом;
— Алексей Лужецкий, руководитель студии креативного видео Luzhetsky Studio, расскажет, как видеоконтент влияет на продажи и узнаваемость компании, поделится особенностями ведения канала на Youtube и созданием видео для разных соцсетей.
Будет полезно:
— начинающим digital-специалистам, которые хотят учиться у лучших;
— владельцам малого бизнеса, желающим продвигать свой проект в социальных сетях, а также всем, кому интересны новые темы и проекты
Участие бесплатное, регистрация обязательна по ссылке, которая есть в группе мероприятия.
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