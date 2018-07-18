В Прикамье с 1 августа будет ходить скоростной электропоезд «Ласточка»

С 1 августа в Пермском крае планируют запустить скоростной электропоезд «Ласточка».

Планируется, что новая электричка будет ходить по двум направлениям — « Пермь II — Кунгур — Пермь II» и «Пермь II — Верещагино — Пермь II». Однако, для того, чтобы запустить электропоезд в эксплуатацию, потребуются дополнительные субсидии из краевого бюджета. Об этом сообщил «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на материалы к поправкам в бюджет края, внесённые региональным правительством.

Так, в 2018 году правительство рассчитывает дополнительно увеличить расходы на проект «Развитие транспортного обслуживания населения» увеличатся на 37 миллионов рублей. В 2019 и 2020 годы к уже заложенным в бюджет суммам добавят по 67,1 миллионов рублей. Сообщается, что субсидии планируют выделить на возмещение недополученных доходов, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозки пассажиров пригородных железнодорожным транспортом.