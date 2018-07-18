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В Прикамье появится скоростной поезд «Ласточка». Куда он будет ходить?
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В Прикамье появится скоростной поезд «Ласточка». Куда он будет ходить? 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
скорость «Ласточки» может достигать 160 километров в час  Скоростной поезд, курсирующий между Пермью и двумя районными центрами Пермского края — Кунгуром и Верещагино, — будет запущен с 1 августа 2018 года, сообщается в пояснительной записке к проекту закона о бюджете Прикамья.
— Запуск электропоезда «Ласточка» направлен на повышение уровня транспортного обслуживания пассажиров и замену устаревающего подвижного состава, — говорится в документе.
В РЖД подтвердили, что скоростной поезд может появиться в Пермском крае. Но конкретной даты не сообщается.
— Официальной информации по дате начала курсирования пока нет, — сообщили 59.ru в пресс-службе ОАО « РЖД».
Согласно поправкам к бюджету, Правительство Пермского края планирует увеличить субсидии на перевозки пассажиров пригородных электричек в 2018 года на 37 миллионов рублей, а в 2019-2020 — на 67 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на запуск электропоезда «Ласточка».
Скоростной электропоезд «Ласточка» состоит из пяти вагонов, общая длина всего состава достигает 130 метров. Электропоезд может развивать скорость до 160 километров в час.
В 2015 году Правительство края и ОАО «РЖД» уже планировали запустить «Ласточку» между Пермью и Екатеринбургом. Поезд должен был преодолевать расстояние между двумя городами за пять часов.
В начале августа жителей Прикамья ожидает ещё одно важное изменение в работе поездов и электричек. В билетах будут указывать местное время
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