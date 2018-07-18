Налетанность летчиков ЮВО за первое полугодие составила более 24 тыс. часов

При этом средний налет летчика оперативно-тактической авиации составил более 35 часов, армейской авиации –— 45 часов, а летного состава транспортной авиации –— более 100 часов.

С начала текущего года летчиками объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) совершено более 24 тыс. часов полетов, при этом на 10% увеличился план налетанности экипажей в первом полугодии по сравнению с прошлым годом.

Осуществляя перехваты целей, пуски ракет, бомбометания и проводя воздушные бои, пилоты выполнили более 57% от плана налета, при этом выполнено около 700 полетных смен.

Средний налет летчика оперативно-тактической авиации составил более 35 часов, армейской авиации –— 45 часов, а летного состава транспортной авиации –— более 100 часов.

В ходе учений и полётов с боевым применением было выпущено около 40 управляемых авиационных средств поражения, более 6,5 тыс. неуправляемых авиационных ракет, более 17 тыс. раз применялось стрелково-пушечное вооружение. Выполнено более 2,5 тысячи бомбометаний.

Летчики выполняли наиболее сложные элементы боевой подготовки –— полеты в сложных метеоусловиях как днем, так и ночью, а также отработали элементы сложного и высшего пилотажа при ведении воздушного боя.