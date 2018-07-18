Япония сможет обмениваться с ЕС персональными данными пользователей

После нескольких лет переговоров Евросоюз Япония наконец пришли к заключению сделки, которая позволит компаниям этих государств обмениваться персональными данными пользователей. К концу года эти новые правила должны будут вступить в силу.

ЕС и Япония таким образом хотят наладить экономические связи, так как одновременно был также подписан договор о свободной торговле.

Авторы инициативы полагают, что новые правила помогут обеспечить безопасное перемещение данных, что будет плюсом как для граждан, так и для экономики.

Среди данных, которыми смогут обмениваться страны, может быть информация о сотрудниках, данные кредитных карт для совершения транзакций, а также привычки пользователей для показа релевантной рекламы.

Стоит упомянуть, что правилами ЕС запрещается хранение информации о европейцах на серверах стран, которые не смогут обеспечить должного уровня защищенности конфиденциальных данных. На данный момент такой уровень могут обеспечить лишь 12 стран.

На этой неделе также стало известно, что Китай и Евросоюз хотят вместе наращивать коммуникацию по вопросам обеспечения кибербезопасности. По словам премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, такой подход поможет государствам лучше понять нормы и правила друг друга в киберпространстве.

Соответствующая договоренность была достигнута входе заседания в рамках 20-го саммита ЕС-КНР в Пекине.

Ли Кэцян подчеркнул, что усиленная коммуникация позволит Евросоюзу понять китайские нормы и правила, а его республика сможет изучить современные разработки ЕС в области законодательства по кибербезопасности.