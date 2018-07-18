Светофор на Бутырской улице починили коммунальщики

Коммунальные службы отремонтировали светофор, расположенный на пересечении Бутырской и 1-й Хуторской улиц. С соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель.

Максима Ликсутова. Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены. Произведены работы по ремонту распределительной коробки на светофорной консоли», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Напомним, что сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (еп)