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Светофор на Бутырской улице починили коммунальщики
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Светофор на Бутырской улице починили коммунальщики 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Коммунальные службы отремонтировали светофор, расположенный на пересечении Бутырской и 1-й Хуторской улиц. С соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель.
Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
«Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены. Произведены работы по ремонту распределительной коробки на светофорной консоли», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
Напомним, что сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (еп)
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