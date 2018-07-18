Модернизация крупнейшей подстанции Удмуртии идет полным ходом

До конца 2018 года ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети" ) завершит реконструкцию подстанции 220 кВ «Звездная» в Удмуртской Республики. Специалисты установят 12 элегазовых выключателей и современную автоматику на микропроцессорной основе для управления новым оборудованием.

На сегодня смонтированы 8 элегазовых выключателей напряжением 110 кВ и 220 кВ. Ведутся работы по замене выключателя на линии 220 кВ «Звездная — Глазов 1», сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС.

От воздушных и масляных выключателей современные элегазовые аналоги отличаются простой обслуживания и надежностью эксплуатации. Они не взрывоопасны и обладают низким износом контактов, что снижает траты на техническое обслуживание оборудования.

Реконструкция «Звездной», введенной в работу в 1981 году, повысит надежность транзита электроэнергии между Удмуртией Кировской областью , обеспечит надежное электроснабжение потребителей самого северного города республики — Глазова.

Установленная мощность подстанции составляет 250 МВА.