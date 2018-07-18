В Башкирии с 1 сентября введут новые уроки по экологии

Минобразования и Система предусматривает обучение несовершеннолетних, начиная с детского сада. В Минэкологии Башкирии заявили, что проект осуществляется при поддержке профильных министерств. С 1 сентября 2018 года в Башкирии появятся уроки по экологическому просвещению. К проекту подключат все образовательные учреждения региона. Об этом на пресс-завтраке издания «Коммерсантъ-Уфа» заявила замминистра Министерства экологии и природопользования РБ Наталья Логунова . По ее словам, участвуют в программе региональные Минкультуры Минспорта . — Разработаны определенные мероприятия: обучение экологической грамотности, начиная с детского сада, подключаем к этой работе и муниципальные образования, и глав поселений. Будет выпущен ряд медиапродукций. Данный план одобрен, поэтому скоро мы сможем приступить. С 1 сентября во всех школах республики через Министерство образования будет введено экологическое просвещение. Еще весной мы проводили разные мероприятия: экологические марафоны, экологические КВНы и тому подобное, и Башкирия вошла в число лучших регионов по вовлеченности детей в экологическое воспитание. Будем доносить эту идеологию, под эгидой бренда «Зеленая Башкирия» будут проходить такие уроки, — заявила она. Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook