Ещё
В Башкирии с 1 сентября введут новые уроки по экологии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве введен план "Перехват"
В Москве введен план "Перехват"

В Башкирии с 1 сентября введут новые уроки по экологии 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Система предусматривает обучение несовершеннолетних, начиная с детского сада. В Минэкологии Башкирии заявили, что проект осуществляется при поддержке профильных министерств. С 1 сентября 2018 года в Башкирии появятся уроки по экологическому просвещению. К проекту подключат все образовательные учреждения региона. Об этом на пресс-завтраке издания «Коммерсантъ-Уфа» заявила замминистра Министерства экологии и природопользования РБ Наталья Логунова. По ее словам, участвуют в программе региональные Минкультуры, Минобразования и Минспорта. — Разработаны определенные мероприятия: обучение экологической грамотности, начиная с детского сада, подключаем к этой работе и муниципальные образования, и глав поселений. Будет выпущен ряд медиапродукций. Данный план одобрен, поэтому скоро мы сможем приступить. С 1 сентября во всех школах республики через Министерство образования будет введено экологическое просвещение. Еще весной мы проводили разные мероприятия: экологические марафоны, экологические КВНы и тому подобное, и Башкирия вошла в число лучших регионов по вовлеченности детей в экологическое воспитание. Будем доносить эту идеологию, под эгидой бренда «Зеленая Башкирия» будут проходить такие уроки, — заявила она.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
Финалистку конкурса красоты из Башкирии убили из-за авто Счетная палата нашла три недостатка пенсионной реформы Мэрия Уфы прокомментировала увольнение Ильшата Зарипова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии359
У Крымского моста появится конкурент77
В Москве введен план «Перехват»20
Украина присвоила четыре санатория в Крыму134
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение