ООН призвала власти Украины немедленно положить конец преследованиям цыган

ЖЕНЕВА, 18 июля. / ТАСС /. Эксперты ООН по правам человека призвали Киев немедленно положить конец преследованиям представителей общины цыган-рома. В распространенном в среду в Женеве заявлении они выразили сожаление в связи с отсутствием эффективных мер со стороны Киева по защите этой общины.

Нападения на цыган, отмечают эксперты, «демонстрируют вызывающий беспокойство образец систематического преследования рома на Украине , усугубляющийся ростом ненависти и клеймления, что, видимо, подпитывается нынешней политической и экономической ситуацией в стране».

"Мы сожалеем об отсутствии со стороны украинских властей, и в частности, со стороны национальной и местной полиции эффективных мер по защите представителей меньшинства против таких действий", — говорится в документе. Эксперты выразили обеспокоенность сообщениями о «превалирующем климате безнаказанности» на Украине, когда виновные не привлекаются к ответственности и не проводится «быстрое, тщательное и беспристрастное расследование этих преступных действий». По их мнению, необходимы «скоординированные действия для предотвращения таких атак, обеспечения правосудия и прекращения безнаказанности».

Тернополь и Отмечается, что нападения на цыган начались в апреле 2018 года и, согласно имеющейся в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека информации, их совершают члены группировок крайне правого толка. Эти атаки нацелены в том числе на женщин и детей — такие нападения были зафиксированы в различных местах, включая Киев, Харьков Львов . Жилища рома поджигаются, а сами члены общины подвергаются запугиваниям и оскорблениям, их силой изгоняют из домов.

"Очень важно, чтобы такие ненавистнические и расистски мотивированные преступления эффективно преследовались по закону, с учетом дополнительных отягчающих обстоятельств — «расовой, национальной или религиозной неприязни или враждебности», а не считались простым «хулиганством», — считают эксперты ООН. Они призвали власти Украины «принять все необходимые меры для выполнения обязательств в сфере прав человека, в том числе относительно защиты прав лиц, принадлежащих к национальным, этническим, религиозным или языковым меньшинствам».

По их мнению, тем, кто в результате нападений, лишился домов и имущества, власти должны предоставить жилье и выплатить компенсацию. Подписи под заявлением поставили спецдокладчики ООН: по вопросам меньшинств Фернан де Варенн, по праву на жилье Лейлани Фархаи и по современных формам расизма Тендайи Ачеуме.