Ещё
ООН призвала власти Украины немедленно положить конец преследованиям цыган
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве введен план "Перехват"
В Москве введен план "Перехват"

ООН призвала власти Украины немедленно положить конец преследованиям цыган 

ТАСС 2 часа назад
ЖЕНЕВА, 18 июля. /ТАСС/. Эксперты ООН по правам человека призвали Киев немедленно положить конец преследованиям представителей общины цыган-рома. В распространенном в среду в Женеве заявлении они выразили сожаление в связи с отсутствием эффективных мер со стороны Киева по защите этой общины.
Нападения на цыган, отмечают эксперты, «демонстрируют вызывающий беспокойство образец систематического преследования рома на Украине, усугубляющийся ростом ненависти и клеймления, что, видимо, подпитывается нынешней политической и экономической ситуацией в стране».
"Мы сожалеем об отсутствии со стороны украинских властей, и в частности, со стороны национальной и местной полиции эффективных мер по защите представителей меньшинства против таких действий", — говорится в документе. Эксперты выразили обеспокоенность сообщениями о «превалирующем климате безнаказанности» на Украине, когда виновные не привлекаются к ответственности и не проводится «быстрое, тщательное и беспристрастное расследование этих преступных действий». По их мнению, необходимы «скоординированные действия для предотвращения таких атак, обеспечения правосудия и прекращения безнаказанности».
Отмечается, что нападения на цыган начались в апреле 2018 года и, согласно имеющейся в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека информации, их совершают члены группировок крайне правого толка. Эти атаки нацелены в том числе на женщин и детей — такие нападения были зафиксированы в различных местах, включая Киев, Харьков, Тернополь и Львов. Жилища рома поджигаются, а сами члены общины подвергаются запугиваниям и оскорблениям, их силой изгоняют из домов.
"Очень важно, чтобы такие ненавистнические и расистски мотивированные преступления эффективно преследовались по закону, с учетом дополнительных отягчающих обстоятельств — «расовой, национальной или религиозной неприязни или враждебности», а не считались простым «хулиганством», — считают эксперты ООН. Они призвали власти Украины «принять все необходимые меры для выполнения обязательств в сфере прав человека, в том числе относительно защиты прав лиц, принадлежащих к национальным, этническим, религиозным или языковым меньшинствам».
По их мнению, тем, кто в результате нападений, лишился домов и имущества, власти должны предоставить жилье и выплатить компенсацию. Подписи под заявлением поставили спецдокладчики ООН: по вопросам меньшинств Фернан де Варенн, по праву на жилье Лейлани Фархаи и по современных формам расизма Тендайи Ачеуме.
Нападения на цыганские лагеря на Украине уже осудил Европейский союз, ряд международных организаций, в том числе Amnesty International. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович 25 июня призвала власти Украины пресечь нападения на лагеря цыган и привлечь к ответственности виновных за уже совершенные атаки.
ТАСС: последние новости
Памятник погибшему в Сирии летчику Филипову открыли в Краснодаре Ульяновскую гордуму возглавил исполняющий обязанности председателя Илья Ножечкин Рособрнадзор в 2019 году оценит качество подготовки студентов техникумов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии357
У Крымского моста появится конкурент77
В Москве введен план «Перехват»23
Украина присвоила четыре санатория в Крыму132
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение