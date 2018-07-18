Лабытнанги готовятся к встрече строителей моста через Обь

В ближайшие месяц-полтора ожидается издание распоряжение правительства РФ и заключение соглашения с концессионером по строительству Северного широтного хода. Об этом врио губернатора Дмитрий Артюхов сообщил на встрече с приуральцами в Аксарке, отметив, что подготовкой к этому шагу он будет на этой неделе заниматься в Москве

Начало строительства автомобильного и железнодорожного моста через Обь запланировано на декабрь 2018 года. Ожидается приезд в Лабытнанги порядка 200 строителей, затем их численность будет возрастать.

Уже сейчас нужно решать организационные вопросы, связанные с приёмкой грузов, жизнеобеспечением строительной площадки и вахтового городка. Их обсуждали глава администрации города Лабытнанги Марина Трескова , руководители строительных и ресурсоснабжающих организаций, профильных ведомств администрации.

Первоочередные планы дорожных строителей касаются возведения водозаборного узла для обеспечения пожарной безопасности строительной площадки. Снабжать стройку электричеством будет генерирующая подстанция с линией электропередачи. Остальные вопросы жизнеобеспечения строители планируют решать совместно с местными «ресурсниками».

Марина Трескова заверила, что администрация города сделает все от неё зависящее для обеспечения строительной площадки всем необходимым, чтобы участники масштабного проекта чувствовали себя комфортно. Позднее будут решаться вопросы предоставления строителям местными предприятиями бытового обслуживания услуг прачечной, химчистки, организации питания.