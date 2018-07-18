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На соленом омском озере сделают туристическую стоянку
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На соленом омском озере сделают туристическую стоянку 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Рядом с озером Эбейты будут ставить юрту, столики, лавочки и биотуалеты. Рядом с озером Эбейты будут ставить юрту, столики, лавочки и биотуалеты.
О планах сегодня, 18 июля, рассказали в минприроды Омской области. На самом крупном в регионе соленом озере Эбейты — природном заказнике — планируется организовать туристскую стоянку. Проект воплотят в 2018-2019 годах. Озеро, напомним, находится в 150 км от Омска
— В 2018 году начались подготовительные работы, включающие в себя очистку берега от мусора, разработку дизайн-проекта туристкой стоянки и эколого-туристкой тропы, — пояснили в ведомстве.
В 2019 году на озере у деревни Гвоздевка оборудуют стоянку с биотуалетами, душем, лавочками и обеденными столами. Рядом сделают парковку.
— летом в выходные на турстоянке будут ставить юрту, где можно будет приобрестиблюда национальной кухни, — добавили в минприроды.
После обустройства берега планируется провести эколого-туристскую тропу вдоль берега озера, на которой можно будет познакомиться с его флорой и фауной.
Напомним, Озеро Эбейты находится в Омской области на стыке границ трех районов — Москаленского, Полтавского и Исилькульского. Обладает большими запасами лечебных грязей. Длина озера, по данным разных исследователей, составляет от 12 до 13, 9 км, ширина — от 7 до 11, 7 км, окружность — 34 км. Площадь озера непостоянна — она составляет от 90 до 113 км². Глубина озера колеблется от 0, 6 до 3 м.
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