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Пропавшая 4 июля калининградка три дня провела в лесу в своей машине
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Пропавшая 4 июля калининградка три дня провела в лесу в своей машине 

Клопс.Ru 2 часа назад
50-летняя калининградка, которая пропала 4 июля, провела трое суток в своей машине в лесу. Об этом «Клопс» сообщил источник в правоохранительных органах.
Автомобиль 50-летней Светланы Г. из Калининграда заметил грибник в лесу неподалёку от Берлинской трассы и обратился в полицию. Как выяснилось, женщина трое суток провела одна в своей машине. С калининградкой всё в порядке, её здоровью ничто не угрожает.
50-летняя Светлана Г. 4 июля уехала на своём автомобиле Subaru. Перед этим она позвонила мужу, затем отключила телефон и на связь больше не выходила.
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