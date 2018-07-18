Пропавшая 4 июля калининградка три дня провела в лесу в своей машине

50-летняя калининградка, которая пропала 4 июля, провела трое суток в своей машине в лесу. Об этом «Клопс» сообщил источник в правоохранительных органах.

Автомобиль 50-летней Светланы Г. из Калининграда заметил грибник в лесу неподалёку от Берлинской трассы и обратился в полицию. Как выяснилось, женщина трое суток провела одна в своей машине. С калининградкой всё в порядке, её здоровью ничто не угрожает.

50-летняя Светлана Г. 4 июля уехала на своём автомобиле Subaru. Перед этим она позвонила мужу, затем отключила телефон и на связь больше не выходила.