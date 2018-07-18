Казахстан начал поставки муки в Афганистан по новому ж/д маршруту

Как отмечается в сообщении компании, сегодня со станции Костанай в Афганистан отправлен груженый мукой поезд, который проследует по территории Казахстана Туркменистана . Протяженность маршрута Костанай — Болашак — Серхетабад (Туркменистан) составляет более 3500 километров. В составе организованного поезда более пятидесяти вагонов с грузом весом 3300 тонн нетто.

"Казахстан занимает лидирующие позиции в мире по производству зерна. Главная задача железной дороги — обеспечить своевременную и качественную перевозку сельхозпродукции, в том числе и этого стратегического груза. Развитие перевозок по новому маршруту позволит нарастить транзитный потенциал Казахстана, сократить оборот и ускорить возврат подвижного состава в 2-2,5 раза", — сказал исполняющий обязанности заместителя генерального директора по операционной деятельности АО «КТЖ-Грузовые перевозки» Мухтар Жамбулов.

Напомним, что с начала текущего года на экспорт доставлено 4,2 миллиона тонн зерна, что на 56 процентов выше аналогичного показателя прошлого года. Муки перевезено 1,2 миллиона тонн, что на восемь процентов больше, чем в минувшем году.