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Казахстан начал поставки муки в Афганистан по новому ж/д маршруту
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Казахстан начал поставки муки в Афганистан по новому ж/д маршруту 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Как отмечается в сообщении компании, сегодня со станции Костанай в Афганистан отправлен груженый мукой поезд, который проследует по территории Казахстана и Туркменистана. Протяженность маршрута Костанай — Болашак — Серхетабад (Туркменистан) составляет более 3500 километров. В составе организованного поезда более пятидесяти вагонов с грузом весом 3300 тонн нетто.
"Казахстан занимает лидирующие позиции в мире по производству зерна. Главная задача железной дороги — обеспечить своевременную и качественную перевозку сельхозпродукции, в том числе и этого стратегического груза. Развитие перевозок по новому маршруту позволит нарастить транзитный потенциал Казахстана, сократить оборот и ускорить возврат подвижного состава в 2-2,5 раза", — сказал исполняющий обязанности заместителя генерального директора по операционной деятельности АО «КТЖ-Грузовые перевозки» Мухтар Жамбулов.
Напомним, что с начала текущего года на экспорт доставлено 4,2 миллиона тонн зерна, что на 56 процентов выше аналогичного показателя прошлого года. Муки перевезено 1,2 миллиона тонн, что на восемь процентов больше, чем в минувшем году.
Отметим, что продукция сельхозпроизводителей Казахстана направляется в основном в Узбекистан, Таджикистан, Афганистан и Иран.
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