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Около 100 тысяч новых рабочих мест создадут в ТиНАО к 2023 году
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Около 100 тысяч новых рабочих мест создадут в ТиНАО к 2023 году 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
За шесть лет там создали 106 тысяч рабочих мест, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.
По его словам, развитие этих территорий привлекает инвестиции, обеспечивает новые производства и рабочие места. Всего через пять лет здесь смогут работать свыше 200 тысяч человек. Хуснуллин пояснил, что прогнозируется и рост численности населения. Через пять лет в ТиНАО будут жить порядка 350 тысяч человек.
Троицкий и Новомосковский округа стали частью Москвы шесть лет назад. За это время здесь стало доступно 13,6 миллиона квадратных метров недвижимости, построили также две станции метро, 101,3 километра дорог и 58 объектов социального назначения.
Французская компания Suez начала переговоры со столичными властями для участия в создании «умного города» в ТиНАО. Проект находится на этапе разработки концепции. Кроме того, компания собирается развивать партнерство в сфере сбора и утилизации строительных отходов.
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