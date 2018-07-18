Около 100 тысяч новых рабочих мест создадут в ТиНАО к 2023 году

За шесть лет там создали 106 тысяч рабочих мест, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.

По его словам, развитие этих территорий привлекает инвестиции, обеспечивает новые производства и рабочие места. Всего через пять лет здесь смогут работать свыше 200 тысяч человек. Хуснуллин пояснил, что прогнозируется и рост численности населения. Через пять лет в ТиНАО будут жить порядка 350 тысяч человек.

Троицкий и Новомосковский округа стали частью Москвы шесть лет назад. За это время здесь стало доступно 13,6 миллиона квадратных метров недвижимости, построили также две станции метро, 101,3 километра дорог и 58 объектов социального назначения.