Политтехнолог: Курс на самоуничтожение — кризис в антикоррупционных органах продолжается

В Киеве прошли митинги за отставку руководителей антикоррупционных органов САП и НАБУ, конфликт между которыми слишком затянулся. Оба руководителя направили свою деятельность не на борьбу с коррупцией, а на выяснение отношений между собой и продолжают неэтично комментировать работу друг друга перед обществом.

«Сытник не подписал ни одного представления о подозрении. Он только говорит по телевидению всякую ахинею. У человека психологический комплекс, ему нужно лечиться», — заявил руководитель САП Назар Холодницкий перед журналистами Espreso.TV По мнению политтехнолога Анатолия Луценко, кризис в антикоррупционных органах продолжается и это выгодно команде президента, поэтому генеральный прокурор не вмешивается в конфликт. Таким образом, они решают вопрос видимости борьбы с коррупцией, основными субъектами которой они и являются, и снимают с себя ответственность в преддверии выборов.