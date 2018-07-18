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Политтехнолог: Курс на самоуничтожение — кризис в антикоррупционных органах продолжается
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Политтехнолог: Курс на самоуничтожение — кризис в антикоррупционных органах продолжается 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
В Киеве прошли митинги за отставку руководителей антикоррупционных органов САП и НАБУ, конфликт между которыми слишком затянулся. Оба руководителя направили свою деятельность не на борьбу с коррупцией, а на выяснение отношений между собой и продолжают неэтично комментировать работу друг друга перед обществом.
«Сытник не подписал ни одного представления о подозрении. Он только говорит по телевидению всякую ахинею. У человека психологический комплекс, ему нужно лечиться», — заявил руководитель САП Назар Холодницкий перед журналистами Espreso.TV  По мнению политтехнолога Анатолия Луценко, кризис в антикоррупционных органах продолжается и это выгодно команде президента, поэтому генеральный прокурор не вмешивается в конфликт. Таким образом, они решают вопрос видимости борьбы с коррупцией, основными субъектами которой они и являются, и снимают с себя ответственность в преддверии выборов.
«Не понятно, почему генеральный прокурор Украины Юрий Луценко самоустранился от этого конфликта, хотя оба являются его подчиненными. Тем более что конфликт затянулся и негативная информация накапливается», — сказал политтехнолог.
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