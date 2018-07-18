Как борьба с коррупцией на Украине стала войной антикоррупционеров между собой

На самом деле, конечно, ни о какой борьбе с коррупцией здесь речь не идет. Речь идет о борьбе двух политических кланов, в изощренной форме воюющих между собой, ради чего они стравливают разные антикоррупционные ведомства между собой.

Известно, что Аваков долго и упорно искал пути сопряжения подведомственного ему «Народного фронта» (НФ) и Блока Петра Порошенко (БПП). Но президент союза не захотел, чтобы не отягощать свою политическую силу негативом бывших союзников по коалиции (коалиция-то в парламенте осталась, но вряд лди ее можно назвать союзом, скорее это вынужденное политическое сожительство).

Поняв нежелание президента сохранять союз и идти на встречу НФ, его адепты (Яценюк, Аваков и Турчинов) стали усиленно искать союза с вечным противником президента Порошенко Юлией Тимошенко . В отместку Порошенко через ручного генпрокурора Юрия Луценко возбудил в очередной раз дело о рюкзаках Авакова в Соломенском расуде Киева.

В ответ Аваков через подконтрольного ему «антикоррупционного прокурора» Назара Холодницкого закрыл дело о хищении против сына Авакова Александра . И тогда глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник направил свои возражения по этому делу.

В НАБУ заявили, что подали жалобу на закрытие уголовного производства в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и сына главы МВД Александра Авакова, однако, по словам главы антикоррупционной прокуратуры Холодницкого, такой жалобы к ним не поступало.

В эти же дни НАБУ сообщило об окончании следствия по другому скандальному проекту «Стена» по обустройству украино-российской границы.

НАБУ подозревает восемь человек в завладении почти 17 млн грн. средств госбюджета. В данном случае под удар попадает, прежде всего, администрация Госпогранслужбы, которая входит в структуру МВД Авакова. Да и сам проект изначально продвигался бывшим премьер-министром Яценюком и министром МВД Аваковым из «Народного Фронта». То есть, и тут все персонажи те же — из того же «фронтового» набора…

И вот, 17 июля в Киеве сошлись симпатики НАБУ и противостоящего ему САП, за которыми стоят сторонники президента Порошенко и министра Авакова.

Как следствие такого противостояния «антикоррупционеров», 17 июля под офисом Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) состоялись два противоположных митинга — один против Назара Холодницкого из-за того, что тот закрыл дело против сына Авакова, а другой в его поддержку. Соответственно, один митинг проходил в поддержку главы НАБУ Артема Сытника, а другой — с требованием его отставки.

назар холодницкий

В поддержку Назара Холодницокого своих «бойцов» привел бывший советник Авакова, а ныне глава Соцпартии Илья Кива . В поддержку Артема Сытника своих людей привел глава Общественнойц организации «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин . Шабунина вскоре облили зеленкой люди в военной форме в ходе его словесной перепалки с Ильей Кивой. У Шабунина были диагностированы химические ожоги глаз. А Кива заявил, что облитый зеленкой Шабунин напал на него. На нападавших полиция (люди Авакова) составили административные протоколы, а затем отпустили.

К вечеру противостояние переместилось к офису «анти-Аваковского» НАБУ: группа агрессивных молодых людей ворвалась в здание и устроила там погром. Так называемые активисты, требовавшие отставки директора НАБУ Артема Сытника, разбросали внутри помещения торты Roshen , намекая на подконтрольность данной структуры Петру Порошенко, поломали мебель и разбросали мусор.

Полиция, подконтрольная Авакову, уже традиционно не мешала нападению «активистов».

«Все это происходило по молчаливому согласию полиции, которая присутствовала, но она им не мешала этого делать. Полиция наблюдает. У нас двери заблокированы. Стоит охрана. Пока мы не видели, что задержали кого-то», — сообщила с места события украинская журналистка Дарья Манжура.

Только когда погромщики заперлись внутри здания и стали ломать мебель и оргтехнику, полиция нехотя вывела некоторых из наиболее агрессивных молодых людей. И таким образом не дала делу о «хулиганстве» перейти в разряд уголовных дел по захвату административных зданий и порче госимущества.

«Только после того, как эти так называемые протестующие начали крушить мебель и угрожать работникам НАБУ, представители МВД зашли внутрь и вежливо попросили их выйти», — уточнили в пресс-службе НАБУ. Полиция зарегистрировала уголовное производство по факту группового нападения на офис Национального антикоррупционного бюро по статье «хулиганство».

Посольство США в Украине сразу же отреагировало на вчерашние нападения на Национальное антикоррупционное бюро, посчитав это атакой на гражданское общество, подчеркнув, что запугивание «титушками» и неэффективная реакция полиции неприемлемы.

В данном случае стоит отметить использование американским посольством термина «титушки», ассоциирующееся с противниками Майдана в 2014 году. Генпрокурор Луценко отреагировал аналогичным образом, в стиле реакции американского посольства, поспешив назвать обливание зеленкой «ватной традицией», опять же ассоциируя такие нападения сугубо с противниками Майдана.

В том, что генпрокурор занял позицию сторонников НАБУ и противников САП, нет ничего удивительного. Еще в марте генпрокуратура совместно с НАБУ организовала прослушку и проводила следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницкого. Так что у них (пропорошенковского генпрокурора и НАБУ) сформировался крепкий антиаваковский союз.

Бывший советник Авакова, Илья Кива тем временем выложил видеообращение по поводу вчерашнего инцидента, в котором заявил о своем понимании борьбы с коррупцией и подчеркнул, что это администрация президента совместно с НАБУ организует политическое преследование патриотов.

«Украина без коррупции! Нас не остановят дешевые провокаторы! Мы будем бороться до конца!», — заявил Кива.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика (18+)

В НАБУ заявили, что к организации нападения на них могут быть причастны народный депутат от «Народного фронта» Евгений Дейдей и сын министра внутренних дел Арсена Авакова Александр, те самые, в отношении которых в НАБУ были открыты уголовные дела о незаконном обогащении.

Кроме того, в НАБУ не исключают, что нападение на офис является «сознательной, спланированной и организованной провокацией со стороны представителей определенных политических сил». В НАБУ также утверждают, располагают фактами централизованного подвоза участников пикета под НАБУ, которым платили деньги за участие в акции.

Понятно, что в этом конфликте, где схлестнулись политические и уголовные интересы различных групп и партий, нет никакой антикоррупционной борьбы. А есть только политические интересы стоящих за ними вип-персон украинской политики.