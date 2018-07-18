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Дату «Тотального диктанта — 2019» эксперты выберут в конце июля
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Дату «Тотального диктанта — 2019» эксперты выберут в конце июля 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Четвертая стратегическая сессия акции «Тотальный диктант» пройдет с 21 по 30 июля в Челябинской области. Члены экспертного совета обозначат дату и стратегию дальнейшего развития акции, сообщили в среду пресс-службе проекта «Тотальный диктант».
"Мы определим дату следующего «Тотального диктанта» и основные направления развития акции, эксперты впервые увидят текст будущего диктанта", — привели в пресс-службе слова руководителя проекта «Тотальный диктант» Ольги Ребковец. Она отметила, что у Челябинска «очень выгодное географическое положение: сюда будет удобно приехать из разных уголков страны».
Помимо рабочей программы, в Челябинске гости присоединятся к экопроекту «Посади дерево». В Ботаническом саду ЧелГУ они высадят лиственницы и можжевельник. «Каждый год для написания „Тотального диктанта“ в мире печатается более 200 тыс. бумажных бланков, — отметила координатор акции в Челябинске Зоя Костырева. — Мы высадим 30 деревьев: именно столько, по нашим подсчетам, было затрачено на производство бланков в этом году».
"Тотальный диктант" — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Автор текста 2019 года станет известен в ноябре.
Первый «Тотальный диктант» провели в 2004 году студенты на гуманитарном факультете Новосибирского государственного университета. В 2018 году событие охватило 76 стран, объединив 227 тыс. человек в 1021 городе. В 2019 году «Тотальный диктант» пройдет с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
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