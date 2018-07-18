Волгоградка представила в МИД книгу об английской королеве 

Волгоградка Наталья Кулишенко представила в Министерстве иностранных дел России книгу «Сталинградская история английской королевы», посвященную Елизавете Виндзорской.
Как сообщает пресс-служба гордумы, впервые книга была издана в России семь лет назад. Спустя годы Наталья вернулась к ней. Второе издание было дополнено новыми фактами двусторонних контактов и посвящено 75-летию Сталинградской Победы. Участники состоявшейся в МИДе презентации высоко оценили работу над книгой.
Напомним, что за заслуги в организации помощи Сталинграду в годы Второй Мировой войны и развитие дружественных связей с Россией королеве в 2000 году было присвоено звание Почетного гражданина города-героя Волгограда. «Этот факт меня очень заинтересовал. Захотелось ознакомиться с биографией Елизаветы, но оказалось, что книги о ней и ее помощи Сталинграду на русском языке не существует. Я решила восполнить пробел и самой написать ее. Знание английского языка сделало для меня возможным знакомство с первоисточниками», — расскала Наталья Кулишенко.
Добавим, что куратором книги является знаменитый российский дипломат Юрий Фокин, который неоднократно общался с королевой лично.
Напомним, в 1944 году Сталинград и британский Ковентри стали первыми в мире городами-побратимами. При этом мало, кто знает, что у истоков этого движения стояла Королева Англии — Елизавета Виндзорская.