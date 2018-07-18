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Творческие мастер-классы проводят для участников «Московского долголетия» в Коптеве
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Творческие мастер-классы проводят для участников «Московского долголетия» в Коптеве 

Управа района Коптево города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
На Михалковской улице состоялся очередной мастер-класс для пенсионеров — участников проекта «Московское долголетие». На этот раз любители творчества осваивали азы бумажной флористики.
Один из организаторов занятия сообщил, что бумажные лилии рукодельницы изготавливали, используя гофрированную бумагу, проволоку, флористическую ленту и краски. Получились оригинальные и яркие поделки.
Подать заявку на участие в проекте «Московское долголетие» можно в территориальном центре соцобслуживания. Сделать это могут москвичи пенсионного возраста. Адрес филиала «Коптево» ТЦСО «Тимирязевский»: проезд Черепановых, дом 22. Телефон: 8 (499) 153-83-92. (ео)
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