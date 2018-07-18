Штрафы за нарушение ПДД в Севастополе увеличат 

Штрафы за нарушение Правил дорожного движения (ПДД) и миграционного законодательства в пределах города федерального значения Севастополя увеличат до уровня Москвы и Санкт-Петербурга. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.
Автором законодательной инициативы выступило Законодательное собрание города Севастополя.
Документом предлагается внести изменения в различные статьи второго и четвёртого разделов КоАП, предусматривающие ответственность за правонарушения в области безопасности дорожного движения, в миграционной сфере и некоторые другие деяния.
Также предлагается унифицировать в соответствующих случаях повышенные размеры административных штрафов за совершение таких правонарушений наряду с Москвой и Санкт-Петербургом и в Севастополе.
По словам члена Комитета по государственному строительству и законодательству Виктора Пинского, одновременно законопроект предполагает дополнение перечня судов, уполномоченных рассматривать жалобы и протесты на вступившие в законную силу постановления по делам о соответствующих административных правонарушениях, а также решения по результатам рассмотрения таких жалоб и протестов.
«Разработка законопроекта обусловлена необходимостью полной интеграции Севастополя в российское правовое пространство», — отметил депутат.
Согласно Конституции России, статус города федерального значения есть у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. С 2012 года в штраф за нарушение ПДД введена зависимость размера штрафа от места совершения правонарушения.