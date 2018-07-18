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Во дворе на Нарвской привели в порядок скамейку
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Во дворе на Нарвской привели в порядок скамейку 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
На улице Нарвской, 1, по просьбе жителя обновили одну из скамеек: активист сообщил о ее некачественной покраске на портал «Наш город». Работы во дворе были проведены в течение двух дней.
«Работы по окраске малой архитектурной формы выполнены», — говорится в официальном ответе, предоставленном заявителю главой управы Войковского района Ларисой Осиповой.
Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после регистрации. (ео)
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