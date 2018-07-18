Во дворе на Нарвской привели в порядок скамейку

На улице Нарвской, 1, по просьбе жителя обновили одну из скамеек: активист сообщил о ее некачественной покраске на портал «Наш город». Работы во дворе были проведены в течение двух дней.

«Работы по окраске малой архитектурной формы выполнены», — говорится в официальном ответе, предоставленном заявителю главой управы Войковского района Ларисой Осиповой.

Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после регистрации. (ео)