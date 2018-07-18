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Налоговый вычет на земельный участок начали оформлять в центре госуслуг Лианозова
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Налоговый вычет на земельный участок начали оформлять в центре госуслуг Лианозова 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
В офисе «Мои документы» района Лианозово теперь можно подать уведомление на оформление налогового вычета на земельный участок. Как сообщили в пресс-службе столичных центров госуслуг, ранее данный документ была возможность получить только в налоговых инспекциях.
— Для этого необходим паспорт, уведомление, а также копия ИННи правоустанавливающие документы на земельный участок при их наличии, — отметили в пресс-службе.
Как уточнили в центре «Мои документы», необходимые бумаги будут принимать в учреждениях государственных услуг вне зависимости от места жительства. Напомним, что центр госуслуг района Лианозово расположен по адресу ул. Абрамцевская, д. 3. Он работает ежедневно с 08.00 до 20.00 без перерывов и выходных.
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