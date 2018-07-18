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Черные лесорубы из Кичм-городецкого района лишились автомобилей
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Черные лесорубы из Кичм-городецкого района лишились автомобилей 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Задолженность перед департаментом лесного комплекса Вологодчины оставила жителей Кич-Городецкого района без машин. Судебные приставы арестовали сразу два ВАЗ-21140.
Мужчины попались на незаконной рубке леса. Общий штраф составил 130 тысяч рублей, однако ни один из них не спешил оплачивать долг. При этом у одного из черных лесорубов имелся еще одна задолженность на 300 тысяч рублей.
Судебные приставы несколько раз предупреждали должников об ответственности. Но, так как те не предприняли никаких шагов для погашения долга, у них арестовали автомобили. Сейчас у нарушителей есть 10 дней, чтобы полностью погасить задолженности, иначе машины продадут в принудительном порядке.
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