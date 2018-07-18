Мусорная строка. Как новый закон отразится на расходах воронежцев 

По единому тарифу
10 июля Воронежское областное управление тарифов выпустило приказ, установивший тариф на захоронение твёрдых коммунальных отходов на полигоне «Каскад», куда свозится мусор из областного центра. Согласно документу, цена 1 куб. м с 1 июля выросла с 82,73 руб. до 128,28 руб. — на 55%. Как отразится подорожание утилизации на суммах в платёжках?
Изменения связаны с так называемой «мусорной реформой», которую проводит Минприроды. Услуга по вывозу мусора становится не жилищной, а коммунальной. Вывозить твёрдые коммунальные отходы будут не разные фирмы, а один региональный оператор. В Воронеже им стала компания «Экотехнологии». При этом тариф на вывоз мусора будет определяться государством — так же, как на воду или электричество.
Самое неприятное, что в тариф планируется заложить плату за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) — до сих пор её платили только предприятия. Предполагается, что реформа позволит активнее приступить к строительству мусороперерабатывающих и мусоросортировочных заводов.
До последнего времени размер платы за НВОС составлял 663,2 руб. за тонну мусора. В этом случае тариф на утилизацию для того же «Каскада» вырос бы гораздо больше — до 367,64 руб. за 1 куб. м. После долгих споров в правительстве посчитали подорожание чрезмерным — особенно на фоне повышения НДС, налога на дачные сараи и прочих «гуманных» новаций.
В итоге до окончательного решения федеральной власти плату за НВОС снизили в семь раз — до 95 руб., но будут увеличивать семь лет: каждый год — на 15%. И к 2025 году она достигнет 791,3 рубля.
Монополистом больше
Начало работы регоператора и введение единого тарифа на вывоз перенесли на 1 января 2019 года. Но рост воронежцы почувствуют уже в следующем месяце.
«Для жителя частного сектора плата вырастет примерно с 72 до 82 руб., — рассказал врио руководителя управления тарифов Сергей Попов. — А если брать двухкомнатную квартиру в 64 м, рост будет с 194 до 220 руб., то есть меньше 15% (плата за вывоз мусора зависит от площади квартиры. — Ред.)».
Интересно, что, согласно приказу управления, с 1 июля 2019 года тариф на утилизацию не вырастет, а сократится: с 128,28 до 127,19 руб. за 1 куб. м. Зато в 2020 году подскочит сразу до 172,74 руб.
Будет ли новая система эффективнее? Эксперты в этом не уверены. Ведь рынок вывоза мусора был достаточно конкурентным: одни фирмы работали дешевле, другие — чаще вывозили отходы, третьи — покупали лучшую технику. Теперь же горожанам придётся иметь дело с очередной частной коммунальной монополией, которую к тому же связывают с собственниками печально известной Воронежской коммунальной палаты. Очевидно, что это может стать ещё одним фактором роста цен. И станет ли при этом город чище — очень сомнительно.
«Конечно, мусороперерабатывающие предприятия нужны как воздух. Другое дело, что бремя их строительства ложится на плечи граждан. Да, ни у регионов, ни у федерального центра денег нет, — комментирует председатель общественного совета по ЖКХ при городской Думе Воронежа Светлана Кравцова. — Но президент неоднократно говорил, что главной задачей должно быть уменьшение бедности. Не съест ли дороговизна ту величину, на которую собираются поднять минимальные зарплаты и пенсии? Я думаю, должна разрабатываться госпрограмма, которая не потребует средств населения.
Кроме того, региональный оператор автоматически вытеснит малый бизнес с этого поля. Какие-то организации смогут работать в качестве субподрядчиков: одна фирма не сможет одномоментно приобрести всю необходимую дорогостоящую технику и нанять квалифицированный персонал. Но часть этого бизнеса, естественно, сразу уйдёт с рынка».