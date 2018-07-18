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«Модный провал»: Волочкову в мини-платье отправили к стилистам
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«Модный провал»: Волочкову в мини-платье отправили к стилистам 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Анастасию Волочкову раскритиковали за провокационный образ: мини-платье с кружевами и черные туфли на платформе явно были позаимствованы из чужого гардероба.
Поклонники не раз советовали приме-балерине обратиться за консультацией к модным стилистам, которые помогли бы артистке подобрать наряды, полностью соответствующие ее возрасту и статусу.
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Однако 42-летняя Анастасия Волочкова предпочитает мини-шортики, облегающие фигуру платья, едва скрывающие объемную грудь и длинные ножки артистки. Напомнили фанаты и о том, что у балерины есть 12-летняя дочка Ариадна, которая во всем берет пример со звездной мамы. В подростковом возрасте девочки проявляется независимый характер, поэтому необходимо, чтобы рядом находились практичные люди с твердой воспитательной позицией.
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«Настя, у вас очень не красивая фигура, короткое туловище и длинные ноги. Вам никак не идут такие короткие платья. Вам к стилисту надо. А так вы очень талантливая добрая и красивая женщина. Здоровья вам и вашей семье! Счастья вам!», «Какая вы красивая. И ноги бесконечные», «Настюша, вы красотка только наряды у вас слишком откровенные», «Настя, по-моему вы еще подросли?!», «Модный провал, тут нужен стилист», «Гардероб надо сменить», «Ножки, как у модели, но мини вам не идет», «К стилисту нужно сходить», — отметили поклонники.
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