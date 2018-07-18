Рустэм Хамитов: «В регионе нужно развивать все составляющие агропроизводства»

Глава Башкирии Рустэм Хамитов посетил Чишминский селекционный центр по растениеводству. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

Руководитель центра Анвар Шакирзянов рассказал Рустэму Хамитову о работе, проводимой по селекции масличных и высокобелковых культур. Одним из самых значимых достижений башкирской селекции стал первый в мире сорт короткостебельной озимой ржи «Чулпан», широко известный как в России , так и за е пределами. Глава региона отметил, что сегодня в Башкирии отмечается острая потребность в восстановлении отрасли семеноводства, аграрии республики применяют технологии, разработанные 20–40 лет назад.

— Мне важно было увидеть и понять, как работает эта лаборатория, на каком уровне мы находимся сегодня и что надо сделать для того, чтобы эта отрасль получила второе дыхание и начала по-настоящему разворачиваться, — сказал Рустэм Хамитов.

Глава Башкирии подчеркнул, что в регионе нужно развивать все составляющие агропроизводства — от селекции и семеноводства до производства сельхозпродукции.

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