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Рустэм Хамитов: «В регионе нужно развивать все составляющие агропроизводства»
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Рустэм Хамитов: «В регионе нужно развивать все составляющие агропроизводства» 

ГОРОБЗОР.РУ 31 минуту назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Глава Башкирии Рустэм Хамитов посетил Чишминский селекционный центр по растениеводству. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.
Руководитель центра Анвар Шакирзянов рассказал Рустэму Хамитову о работе, проводимой по селекции масличных и высокобелковых культур. Одним из самых значимых достижений башкирской селекции стал первый в мире сорт короткостебельной озимой ржи «Чулпан», широко известный как в России, так и за е пределами. Глава региона отметил, что сегодня в Башкирии отмечается острая потребность в восстановлении отрасли семеноводства, аграрии республики применяют технологии, разработанные 20–40 лет назад.
— Мне важно было увидеть и понять, как работает эта лаборатория, на каком уровне мы находимся сегодня и что надо сделать для того, чтобы эта отрасль получила второе дыхание и начала по-настоящему разворачиваться, — сказал Рустэм Хамитов.
Глава Башкирии подчеркнул, что в регионе нужно развивать все составляющие агропроизводства — от селекции и семеноводства до производства сельхозпродукции.
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