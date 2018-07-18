Краматорск останется без питьевой воды через месяц

На Краматорском водоканале запасов хлора есть примерно на 30 дней, но там надеются, что их работа остановлена не будет и проблема будет решена.

«На сегодняшний день наших запасов хлора примерно на 30 дней. Обращаемся в Кабмин, к Премьер-министру Украины , пишем письма, просим, требуем, все, что от нас зависит, мы делаем, но заставить «Днепразот» заработать мы не можем», — сообщили в коммерческом управлении КПП «Краматорский водоканал» 17 июля.

Там отметили, что их поставщиком хлора является ООО «Агрогазсервис», который закупал хлор у «Днепразота», но на сегодняшний день налаживаются поставки хлора из Европы, и первый хлор из Европы уже пошел.

«Даст Бог, остановиться нам не дадут, только всё упрётся в цену — сколько хлор будет стоить. Плюс довезти его, какие будут транспортные расходы. Так как хлор возят спецтранспортом, согласовываются маршруты и машина идёт только ночью, потому что это особо опасный груз. Нюансов много, но мы над этим работаем», — пояснили в Краматорском водоканале.

Кроме того, пояснили здесь, водоканал не имеет возможности хранить необходимый им хлор долго и в больших объёмах. «У нас в Краматорске фильтровальная станция находится в центре города, и мы не имеем права здесь его хранить. По нормам мы имеем право держать только 20-дневный запас, так как это особо опасный груз», — сказали в горводоканале.

Как сообщалось, дефицит хлора возник во многих городах вследствие остановки производства жидкого хлора предприятием «Днепразот».

Деятельность АО «Днепразот» была прекращена из-за повышения цены на газ. Несколько дней назад тысячи работников предприятия вышли на митинг под стены Кабмина, требуя решения проблемы предприятия.