В Укрзализныце решили вопрос с полувагонами для асфальтных заводов

«Укрзализныця» урегулировала ситуацию с подачей полувагонов для транспортировки щебня на предприятия Закарпатской области. Для этого и.о. правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов встретился с руководителем Львовской железной дороги. Об этом он сам сообщил на пресс-конференции.

Евгений Кравцов встретился с главой филиала «Львовская железная дорога» Владимиром Кротом, который, в свою очередь, урегулировал вопрос с чиновниками Закарпатья. На этой встрече представители сторон разобрались с потоком грузов, особенно дело касалось импорта и экспорта грузов из Украины , товаров металлопродукции, рудного сырья и прочего на Западном и Юго-Западном погранпереходах.

«Все необходимые объемы подвозки щебня для работы асфальтных заводов для выполнения дорожных работ под контролем» — сообщил Кравцов.

При этом Кравцов отметил, что железнодорожная система, как и система транспорта, в том числе — и перевозки стройматериалов и щебня, очень большая в Украине, поэтому такие ситуации необходимы, чтобы направить грузопоток и вводить инструменты для баланса системы.