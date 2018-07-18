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В Укрзализныце решили вопрос с полувагонами для асфальтных заводов
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В Укрзализныце решили вопрос с полувагонами для асфальтных заводов 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
«Укрзализныця» урегулировала ситуацию с подачей полувагонов для транспортировки щебня на предприятия Закарпатской области. Для этого и.о. правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов встретился с руководителем Львовской железной дороги. Об этом он сам сообщил на пресс-конференции.
Евгений Кравцов встретился с главой филиала «Львовская железная дорога» Владимиром Кротом, который, в свою очередь, урегулировал вопрос с чиновниками Закарпатья. На этой встрече представители сторон разобрались с потоком грузов, особенно дело касалось импорта и экспорта грузов из Украины, товаров металлопродукции, рудного сырья и прочего на Западном и Юго-Западном погранпереходах.
«Все необходимые объемы подвозки щебня для работы асфальтных заводов для выполнения дорожных работ под контролем» — сообщил Кравцов.
При этом Кравцов отметил, что железнодорожная система, как и система транспорта, в том числе — и перевозки стройматериалов и щебня, очень большая в Украине, поэтому такие ситуации необходимы, чтобы направить грузопоток и вводить инструменты для баланса системы.
Напомним, что ранее председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль сообщил, что в области остановили свою работу все асфальтные заводы из-за того, что «Укрзализныця» запретила подачу полувагонов на предприятия.
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