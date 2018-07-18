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Эксперт пояснил, почему Россия сократила вложения в гособлигации США
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Эксперт пояснил, почему Россия сократила вложения в гособлигации США 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Россия сократила вложения в государственные облигации США, чтобы избежать политических рисков и среагировать на мнение общественности, заявил ФБА «Экономика сегодня» главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев.
Ранее Минфин США опубликовал данные, согласно которым вложения России в госдолг США сократились до минимума с 2007 года и составили 14,9 миллиарда долларов. С апреля по май портфель российских вложений в американские казначейские обязательства сократился втрое.
«Почему же мы вышли из этих бумаг? В эти сугубо экономические дела вмешались серьёзные политические факторы. Это связано с нашими отношениями с США, которые, несмотря на обнадёживающие итоги встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, остаются крайне непростыми. Это ставит бумаги под риски, в том числе санкционные», — отметил Беляев.
Кроме того, по его словам, свою роль сыграло и внутреннее критическое отношение к Соединённым Штатам. «Сколько было пущено стрел, что наши деньги лежат в американских бумагах, что они работают на американскую экономику. Так что выход из этих бумаг — это ещё и реакция на общественный спрос», — пояснил эксперт.
Беляев также констатировал, что золотовалютные резервы должны храниться в тех бумагах, которые обладают ликвидностью.
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