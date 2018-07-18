Ещё
Бывшего директора «Малины» не пустили обратно в число учредителей канала
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве введен план "Перехват"
В Москве введен план "Перехват"

Бывшего директора «Малины» не пустили обратно в число учредителей канала 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня, 18 июля, арбитражный суд Пермской области отказал в апелляции экс-директору интернет-телеканала «Малина» Екатерине Дегай.
Напомним, в апреле этого года по решению суда ее исключили из состава учредителей «Малины медиа». Бывшей директор канала не согласилась с ним и подала апелляцию.
По материалам дела, Дегай из-за своего недобросовестного поведения, а также из-за неисполнения своих обязанностей руководителя попросту привела телеканал к полному краху.
В ноябре прошлого года политтехнолог Платон Маматов подал на Екатерину Дегай в суд за то, что ее предприятие не возвращало деньги, взятые в долг. На самом деле 20 миллионов рублей Дегай заняла у «Четвертого канала», который затем продал долги Маматову.
«Екатерина Сергеевна в 2014 году зарегистрировала ООО «ТК Малина». Туда она вывела все активы интернет-телевидения «Малина». А также весь персонал и все рекламные контракты. Дегай действовала недобросовестно и намеренно причиняла убытки возглавляемой ей организации», — сказал корреспонденту «ФедералПресс» кредитор «Малины» Платон Маматов.
По его словам, затем Дегай добралась и до карманов рекламодателей телеканала.
На суде практически единственным доводом стороны защиты, представителей экс-директора «Малины», было то, что Екатерина Дегай недостаточно хорошо знает российское законодательство. Однако незнание законов не избавляет от ответственности.
«Недобросовестные действия руководителя организации могут и должны приводить к определенным последствиям, предусмотренным российским законодательством. На месте учредителей «Малины» я бы обратился в суд за взысканием убытков лично с Дегай. А заодно и с ходатайством о наложением ареста на её имущество. Иначе она успеет переписать его на подставных лиц», — заявил кредитор «Малины» Платон Маматов.
Фото: pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Казачья партия поддержала повышение пенсионного возраста СМИ: глава авиакомпании «Россия» Дмитрий Сапрыкин покинет свой пост В Ульяновской области готовится отставка губернатора Сергея Морозова
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии359
У Крымского моста появится конкурент77
В Москве введен план «Перехват»20
Украина присвоила четыре санатория в Крыму134
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение