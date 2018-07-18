Бывшего директора «Малины» не пустили обратно в число учредителей канала

Сегодня, 18 июля, арбитражный суд Пермской области отказал в апелляции экс-директору интернет-телеканала «Малина» Екатерине Дегай.

Напомним, в апреле этого года по решению суда ее исключили из состава учредителей «Малины медиа». Бывшей директор канала не согласилась с ним и подала апелляцию.

По материалам дела, Дегай из-за своего недобросовестного поведения, а также из-за неисполнения своих обязанностей руководителя попросту привела телеканал к полному краху.

В ноябре прошлого года политтехнолог Платон Маматов подал на Екатерину Дегай в суд за то, что ее предприятие не возвращало деньги, взятые в долг. На самом деле 20 миллионов рублей Дегай заняла у «Четвертого канала», который затем продал долги Маматову.

«Екатерина Сергеевна в 2014 году зарегистрировала ООО «ТК Малина». Туда она вывела все активы интернет-телевидения «Малина». А также весь персонал и все рекламные контракты. Дегай действовала недобросовестно и намеренно причиняла убытки возглавляемой ей организации», — сказал корреспонденту «ФедералПресс» кредитор «Малины» Платон Маматов.

По его словам, затем Дегай добралась и до карманов рекламодателей телеканала.

На суде практически единственным доводом стороны защиты, представителей экс-директора «Малины», было то, что Екатерина Дегай недостаточно хорошо знает российское законодательство. Однако незнание законов не избавляет от ответственности.

«Недобросовестные действия руководителя организации могут и должны приводить к определенным последствиям, предусмотренным российским законодательством. На месте учредителей «Малины» я бы обратился в суд за взысканием убытков лично с Дегай. А заодно и с ходатайством о наложением ареста на её имущество. Иначе она успеет переписать его на подставных лиц», — заявил кредитор «Малины» Платон Маматов.

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