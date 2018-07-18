«Пока на бизнес так давит государство, прогресса ждать не стоит»

Александр, Россия считается не самой комфортной страной для ведения бизнеса. Почему так?

Канаде, — Вести бизнес в России бывает не вполне комфортно, и это подтверждается тем, что в рейтинге Forbes «Лучшие страны для ведения бизнеса в 2018 году» мы занимаем только 58 строчку, уступая почти всей Европе, США Японии — почти всем крупным экономикам. Предприниматели, в основном, называют четыре препятствия на пути к успеху бизнесмена в России.

Какие?

— Во-первых, это высокая налоговая нагрузка. В 2016 году компания PricewaterhouseCoopers составила рейтинг налоговой нагрузки на бизнес в разных странах. По расчетам представителей компании, общая сумма налогов для российских предпринимателей составляет 47%. В это число входят налог на прибыль — 8,8%, налоги на зарплату и труд — 36,3%, прочие налоги — 2,4%. Все перечисленное соответствует 52 месту в мире. И снова мы уступаем даже многократно раскритикованным США, которые занимают 36 место с 43,8% налоговой нагрузки.

Но налоговики говорят о нагрузке всего около 34%…

— Они не включают в свои расчеты страховые взносы, которые бизнес все-таки вынужден платить, а значит, этот расчет некорректен.

Как повлияет на этот показатель повышение НДС?

— Ситуация становится еще неблагоприятнее: с ростом НДС до 20% нас ждет повышение цен на многие товары. В первую очередь, это несырьевой сектор экономики, что так или иначе отразится на огромном числе представителей бизнеса. И первыми под удар попадут представители малого бизнеса, который и так испытывает наибольшие сложности: вынужденное повышение цен, вероятно, спровоцирует отток клиентов, а запас прочности у многих небольших предприятий стремится к нулю.

Даже официальная статистика, собранная НАФИ, говорит о том, что налоговая нагрузка — ключевая для бизнеса проблема: так считают более 50% предпринимателей. И повышение НДС выглядит очень странным шагом для изменения ситуации к лучшему.

Что еще влияет на предпринимательский климат в России?

— По данным того же НАФИ, вторая проблема в рейтинге — это снижение спроса на услуги и товары. Об этом заявили 54% российских предпринимателей. Одной из причин того, что низкий спрос является по-настоящему серьезной проблемой именно для небольшого, интенсивно развивающегося бизнеса, является распределение этого спроса. Малому бизнесу критически сложно бороться с имеющими огромный запас прочности сетевыми монополиями. А в сочетании с налоговой нагрузкой это становится попросту невозможным. В результате имеем печальную статистику: 60% предприятий малого и микробизнеса работают в теневом секторе. Люди просто не верят в то, что могут получить поддержку и защиту своих интересов от государства. И не верят, приходится признать, вполне объективно.

Достаточно ли сегодня ресурсов для развития бизнеса?

— На самом деле, «кредитный голод», проблему с получением необходимых для работы финансовых ресурсов, в 2015 году на первое место поставили 50% опрошенных KPMG предпринимателей. В этой области есть позитивные изменения: например, средневзвешенная ставка по займам для малого и среднего бизнеса за 2017 год снизилась на 3,3% для долгосрочных займов и на 2,4% для краткосрочных. Это привело к росту объемов кредитования на 15%, но этого роста все равно недостаточно, чтобы малый бизнес получил возможность вздохнуть свободнее.

Почему?

— Российские банки неохотно выдают кредиты на развитие бизнеса: положительный ответ получают только 30% подавших заявку предпринимателей. И начинающих бизнесменов среди них практически нет, а те, которые есть, получают высокую ставку и невыгодные условия.

Можно ли сегодня говорить о тотальном контроле за бизнесом в России?

— Контроль за работой малого бизнеса в России иногда доходит до абсурда. Каждый бизнесмен, начавший вести свое дело в РФ, сталкивается с бесконечными проверками, регистрациями, необходимостью получать всевозможные разрешения, согласовывать их в разных инстанциях… Эта бюрократия просто мешает развитию нового бизнеса, притоку той самой необходимой для развития экономики свежей крови. И не зря многие аналитики, в том числе эксперты РАНХиГС , отводят административным барьерам одно из лидирующих мест в списке проблем бизнеса в России.

Получается, это жить в постоянном страхе, что завтра кто-то придет…

— Сейчас налоговая по первому же подозрению арестовывает счета предпринимателя, блокирует операции, арестовывает самого предпринимателя. Я даже не говорю об ангажированных кем-то ситуациях: речь идет о штатной схеме работы ФНС! И по сложившейся практике им даже не нужно доказывать, что ты виноват: ты должен доказать, что работал честно. Это абсурд.

Развивать малый бизнес с таким отношением к нему очень сложно. Получается, не благодаря, а вопреки. Да, у бизнеса хватает и внутренних проблем вроде отсутствия культуры предпринимательства в России, но до тех пор, пока на нас так серьезно давит государство, прогресса ждать не стоит.

Но ведь наверняка есть какие-то способы научиться минимизировать страхи, риски и т.п. ?

— Для успеха в бизнесе не всегда хватает только грамотного управления бизнес-процессами: многое зависит от умения ладить с людьми, а этому лучше всего учиться у политиков. Есть три «политических» навыка, которые будут полезны каждому бизнесмену.

Во-первых, нужно уметь быть публичным. В современном мире умение правильно подать себя и свое дело другим людям, общаться с ними очень важно для каждого человека, но особенно оно важно для политиков. Если бизнесмен всегда может опереться на деньги, какие-то долгосрочные контракты или уникальное торговое предложение, то для политика его «социальный капитал» — взаимоотношения с другими людьми и мнение, сложившееся о нем у электората, это практически все. Именно поэтому политики уделяют огромное внимание умению выступать и ораторскому искусству, и именно поэтому учиться грамотной публичности нужно у них.

Примеры для подражания есть?

— Их найти несложно. Согласно последним исследованиям, 68% глав государств и правительств из 193 стран-членов ООН имеют свои собственные аккаунты в социальных сетях. Если говорить о России, то в том же Twitter зарегистрированы десятки глав регионов, и посты некоторых из них, например, Рамзана Кадырова , неизменно приковывают к себе внимание всей России. Взять хотя бы недавний пример с песней Семена Слепакова о выступлении нашей сборной по футболу (написана до чемпионата), в которой большое внимание уделено Кадырову: политик быстро написал сообщение, что оценил юмор по достоинству, и это принесло ему определенные баллы народной поддержки.

Но все-таки бизнес — это немного другое. Или я неправа?

— Рассказывая о своем бренде, делая его публичным (разумеется, ту часть, которую можно сделать публичной), можно превратить своих клиентов в своих подписчиков — людей, которые будут первыми узнавать о новинках и которые заведомо лояльны к бизнесу. Это «горячая» аудитория, а чтобы ее получить, достаточно просто стать публичным.

Также умение быть публичным и приковывать к своему бренду внимание аудитории дает возможность показать свой бизнес в выгодном свете и застраховать себя от нежелательных скандалов. Отметим, что даже запланированный скандал может быть великолепным инструментом. Взять хотя бы агрессивные противостояния McDonalds — KFC или Mercedes — BMW.

В таком случае, насколько важно бизнесмену владеть информацией по экономике, по политическим вопросам в целом?

— «Кто владеет информацией, тот владеет миром»: Натан Ротшильд определенно знал, что говорил. Чем свежее инфоповод, тем больше внимания привлечет реакция на него, тем более публичным станет автор высказывания. А публичность, как уже говорилось выше, играет бизнесу на руку.

Классический пример о тесной взаимосвязи бизнеса и политики: Ротшильд узнал об итогах битвы при Ватерлоо раньше, чем большинство других игроков на рынке, и моментально отреагировал, скупив подешевевшие из-за прогнозов на сражение акции Лондонского банка. Это решение заложило массивный камень в фундамент одного из крупнейших капиталов в истории.

А более современные примеры есть?

— Конечно. Например, реакция крупных белорусских компаний на первые новости о том, что Россию ждут экономические санкции. На нашем рынке моментально появились креветки, авокадо и другие запрещенные продукты «белорусского» производства. Оперативно отреагировав на изменение политической ситуации, бизнесмены Белоруссии увидели в нем новые возможности и в результате получили солидную прибыль.

Внимание к происходящему вокруг всегда приносит свои плоды. К примеру, Джеймс Килтс вывел Gillette из глубочайшего кризиса и добился успеха в большей степени именно благодаря своему умению анализировать новости и использовать практически любое значимое событие в мире в интересах своего бренда. Работает внимание к инфополю и вне кризисов: у тех же Aviasales.ru на обыгрывании актуальных интернет-мемов построена целая маркетинговая стратегия. Очень успешная стратегия.

Нужно ли предпринимателю дружить со своими клиентами?

— Любая сделка — это, в первую очередь, соглашение между людьми, которые представляют интересы сторон. И взаиморасположение этих людей друг к другу вероятность удачной сделки заметно увеличивает.

Успех любого бизнеса, равно как и любого политика, опирается на лояльность людей: покупателей или избирателей. Именно поэтому каждый политик уделяет огромное внимание встречам с электоратом, публичным выступлениям, общению со своими избирателями. Естественно, с кем-то, как правило, с влиятельными и полезными карьере людьми, политик встречается в камерной обстановке, с массовым избирателем встречи проводятся «оптом», в формате пресс-конференций, митингов или выступлений. Но эти встречи есть всегда, и на них базируется успех.

Как это переносится на бизнес?

— То же самое прекрасно срабатывает и в бизнесе. Знайте своих партнеров и клиентов. Еще лучше знайте своих потенциальных партнеров и клиентов. И максимально близко знайте конкурентов. Участвуйте в отраслевых конференциях и выставках, старайтесь наладить личные контакты с полезными бизнесу людьми. А полезным может оказаться практически каждый. И не забывайте о том, что дружить нужно в том числе и с конечными клиентами — именно они приносят бизнесу деньги. Забудете об этом факте, и бизнес можно будет буквально хоронить (печальная история «Евросети» яркий тому пример).

Бизнесмены умеют зарабатывать деньги, а политики умеют зарабатывать репутацию. И это умение в бизнесе уж точно не будет лишним.

Фото: пресс-служба А. Хуруджи