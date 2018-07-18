Представители регионального Минобраза не явились на заседание комитета облдумы по соцполитике 

В связи с увеличением минимального размера оплаты труда до 11163 рублей в месяц на заседании комитета областной Думы по социальной политике предложено поднять норматив среднемесячного фонда оплаты труда с учетом начислений одной условной штатной единицы члена комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав до 14535 рублей. Народные избранники единогласно согласились с данными изменениями.
Кроме того Собрание Аркадакского муниципального района предложило наградить Почетной грамотой регпарламента главного врача государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Аркадакская районная больница» Татьяну Бочагову. Также парламентарии согласовали на награждение грамотой кандидатуру правового инспектора труда Саратовской областной организации профсоюзов Натальи Беляевой, выдвинутую их коллегой Евгением Ковалевым.
«Она много лет работает над защитой интересов граждан», — порекомендовал ее облдеп Николай Кузнецов.
На сегодняшнем заседании комитета также планировалось заслушать доклад министерства образования о ходе подготовки общеобразовательных учреждений региона к новому 2018/2019 учебному году. Однако в связи с тем, что от ведомства никто не явился на мероприятие, обсуждение данного вопроса решили отложить.