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Во Владимире появятся несколько новых улиц
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Во Владимире появятся несколько новых улиц 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Комитет по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям Совета народных депутатов Владимира поддержал предложение городской топонимической комиссии о наименовании новых улиц в микрорайоне Полянка.
При наименовании новых улиц топонимисты руководствовались географическими признаками. Например, одну из улиц предложили назвать Фалалеевской, поскольку ранее в районе современной Полянки находилась деревня Фалалеевка. Два переулка расположены на месте бывших проселочных дорог, поэтому их решили назвать Проселочными.
Таким образом, если на предстоящей сессии горсовета не возникнет возражений, то в городе появятся улицы Большая Полянка, Малая Полянка, Боголюбка, Фалалеевский, Славянский, а также 1-й и 2-й Проселочные переулки.
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