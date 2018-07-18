В микрорайоне Полянка появятся 9 новых улиц

Фото stkompleks.com / cnd.afy.ru В микрорайоне Полянка областного центра (за «Пекинкой»), в котором активно развивается коттеджное строительство, в скором времени появится 9 новых улиц.

Вчера на очередном заседании комитета по градостроительству, архитектуре и земельным отношения владимирского горсовета депутаты утвердили названия новых улиц, предложенных городской топонимической комиссией.

Как всегда, топонимисты постарались сохранить историческую преемственность в названиях. Как известно, на месте Полянки раньше была деревня Фалалеевка, поэтому главную улицу решили назвать Фалалеевской. Кроме того, в «Полянке» будут улицы Боголюбка, Большая Полянка, Малая Полянка, 1-ая и 2-ая Проселочные, а также Фалалеевский и Славянский переулки.

На том же заседании комитета депутаты внесли изменения в расходную часть городского бюджета на 2018 год. 1 сентября должна распахнуть двери новая школа — №49 в микрорайоне 8-ЮЗ. Для того чтобы успеть выполнить все работы ко Дню знаний, требуется дополнительный миллион рублей.

Деньги будут направлены на технологическое присоединение школы к сетям электроснабжения, проведение замеров уровня шума и электромагнитного излучения, химический анализ питьевой воды, проведение исследования уровня освещенности в 62-х учебных классах, и другие процедуры, без которых школе не получить лицензию на осуществление образовательной деятельности.