Жителей Казани зовут на фестиваль уличного кино 

25 и 26 июля в Казани в третий раз состоится всемирный фестиваль уличного кино. Посмотреть фильмы можно будет в Парке Горького. Казанцам покажут лучшие короткометражные фильмы российских режиссеров. В первый день фестиваля зрителям покажут остросюжетные комедии и драмы. Во второй — хиты этого года. Показ фильмов состоится 25 и 26 июля. Начало мероприятий в 18.00, киносеансов в 21.00. К слову, фестиваль уличного кино пройдет этим летом в 500 городах России. В этом году в фестивале впервые примут участие более 100 моногородов.