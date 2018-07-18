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Жителей Казани зовут на фестиваль уличного кино
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Жителей Казани зовут на фестиваль уличного кино 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
25 и 26 июля в Казани в третий раз состоится всемирный фестиваль уличного кино. Посмотреть фильмы можно будет в Парке Горького. Казанцам покажут лучшие короткометражные фильмы российских режиссеров. В первый день фестиваля зрителям покажут остросюжетные комедии и драмы. Во второй — хиты этого года. Показ фильмов состоится 25 и 26 июля. Начало мероприятий в 18.00, киносеансов в 21.00. К слову, фестиваль уличного кино пройдет этим летом в 500 городах России. В этом году в фестивале впервые примут участие более 100 моногородов.
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