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Средние траты туристов из Израиля во время ЧМ-2018 составили $190
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Средние траты туристов из Израиля во время ЧМ-2018 составили $190 

Национальный Туристический Союз 2 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
На Чемпионате мира по футболу израильские туристы в России тратили в среднем $190 за ночь, проводя в России 4,6 дня.
Эти данные были опубликованы на сайте сравнения цен отелей Hotels — Combined. По данным исследования, 5-звездочные отели выбрали 3% израильтян, в то время как 26% предпочли четырехзвездочные заведения, 30% останавливались в «трех звездах», а 41% выбрали что-то подешевле.
В то время как 75% всех израильских футбольных фанатов, посещавших Россию во время игр, останавливались в гостиницах, оставшиеся выбирали более бюджетные варианты размещения: 14% — в апартаментах, 7% в хостелах и 4% в гестхаузах.
Марк Фельдман, генеральный директор и основатель туристического агентства Ziontours Jerusalem, сказал, что большинство израильтян, которые ехали в Россию через его компанию, отправились на первую часть турнира, когда билеты были наиболее доступными. Он привел пример Аэрофлота, который сообщил о 40% — ном увеличении продаж билетов из Израиля в Россию за последний месяц, при этом большинство пассажиров увидели лишь один-два матча.
По словам Эяля Сегала из Hotels-Combined, большинство туристов, посещающих игры Чемпионата, были россиянами, которые приехали из разных регионов страны.
Данные показали, что международные туристы приехали практически со всех уголков мира, чтобы посмотреть соревнования, чему способствовала географическая близость России ко многим странам Азии и Европы.
Также статистика демонстрирует, что израильтяне, посетившие Санкт-Петербург, платили в среднем $169 за ночь и оставались в среднем на 3,7 дня. Израильтян, приехавших в отели Северной столицы, можно дифференцировать таким образом: 5% остановились в 5-звездочных отелях, 34% — в 4-звездочных, 41% — в 3-звездочных и 20% предпочли более дешевые варианты.
В Сочи израильские туристы тратили в среднем $142 за ночь и оставались в среднем 3,5 дня. 4% выбрали пятизвездочные отели, 56% — четырехзвездочные, 33% — трёхзвездочные и 7% — все остальные варианты размещения.
Туристы, которые расходовали больше всего на отели в России, приехали из Саудовской Аравии, тратив в среднем 1,062 долларов за ночь. Самые экономные в вопросах проживания туристы прибыли из Таиланда, потратив 60 долларов в ночь. Фанаты, которые останавливались на большее число ночей были из Марокко — в среднем они проводили в России 6,3 суток. Самые короткие путешествия на ЧМ-2018 совершали южнокорейские туристы — в среднем всего 1,5 дня, за ними следуют польские туристы с показателем 2 дня.
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