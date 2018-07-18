Подруга избитого депутата попала в больницу с сотрясением мозга

Подруга депутата Госдумы Сергея Жигарева , модель Ольга Синтюрева попала в больницу. До этого они поссорились, и парламентария избил неизвестный мужчина. Впоследствии Жигарев обвинил Ольгу в краже 22 миллионов из сейфа его знакомого — Александра Краюшина.

Синтюреву задержали, но Жигарев и Краюшин не смогли предоставить доказательства того, что деньги в сейфе действительно были. Повторное заседание суда должно было состояться сегодня, 18 июля, но Ольга в суд не пришла. Адвокат предоставил судье справку о ее болезни.

По информации паблика «112», Ольга находится в частной клинике.

Я сейчас в больнице с сотрясением мозга, — рассказала Синтюрева «Ридусу» , но не ответила, при каких обстоятельствах получила травму.

Скандал с участием депутата и модели разгорелся в начале июля. СМИ сообщали, что какое-то время они встречались, затем решили расстаться. По словам девушки, депутат предложил ей встретиться и начал угрожать. В этот момент за нее вступился мужчина. Он вытащил Жигарева из машины, повалил на землю и начал избивать. Парламентарий получил травму головы, ссадины и ушибы.

Депутат утверждал, что на него напал нынешний бойфренд Ольги, но та заявила, что незнакома со своим защитником.

Позже Жигарев обвинил Синтюреву в краже 22 миллионов у своего знакомого Александра Краюшина. По его словам, деньги пропали из сейфа, находившегося в номере отеля. В последнее время апартаментами пользовались Жигарев и Синтюрева. Парламентарий предоставил видеозапись из коридора отеля, на которой запечатлена девушка, похожая на Ольгу.